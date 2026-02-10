Блинная неделя: когда будет Масленица в 2026 году и как ее отпраздновать

Зима постепенно, но непреклонно движется к завершению. А значит, не за горами самый аппетитный русский праздник — Масленица. Обращаемся к истории и традициям блинной недели и рассказываем, чем порадовать близких.

Какого числа Масленица в 2026 году

Первым делом поговорим о том, когда будет Масленица в 2026 году. Это переходящий праздник, дата которого привязана к дате Воскресения Христова. В наступившем году Масленая неделя выпадает на период с 16 по 22 февраля. Причем завершающий день недельного праздника совпадает с православным Прощеным воскресеньем.

Говоря о том, когда будет Масленица, стоит сказать пару слов и о православных традициях этого периода. Так, в кругах верующих праздник Масленицы известен как Сырная седмица. Это последняя — и по совместительству подготовительная — неделя перед Великим постом. Говеющие все еще едят продукты из молока, яйца и рыбу, но уже отказываются от мяса. А далее начинается Великий пост. В 2026 году его начало выпадает на 23 февраля.

История и суть праздника Масленицы

Чтобы понять суть Масленицы, необходимо обратиться к истории праздника. Та уходит корнями в дохристианские времена. Масленица была напрямую связана с днем весеннего равноденствия и длилась не одну неделю, а две: она начиналась за неделю до равноденствия и заканчивалась неделей позже. Славяне «умасливали» весну, а вместе с этим чествовали бога Велеса, покровительствовавшего скотоводству, земледелию и плодородию.

Суть Масленицы изменилась с приходом христианства. Праздник «отсоединился» от дня весеннего равноденствия и слился с Сырной седмицей. По распространенной версии, праздник стали называть Масленицей потому, что в этот период в пищу добавляли большое количество масла. Это помогало проще перенести отказ от мяса (то есть сокращение дневного калоража и количества белков) и проще войти в пост.

История и суть праздника Масленицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От встречи до проводов: русские традиции на Масленицу

Впрочем, несмотря на распространение христианства, древние традиции Масленицы в России живы и по сей день. И сжигание чучела — далеко не единственный из сохранившихся обрядов. В некоторых уголках страны до сих пор принято «потчевать» предков — оставлять блины на могилах родичей. Славяне верили, что почившие родственники принадлежали подземному миру, а потому имели власть над почвой и, следовательно, плодородием. Так что их обязательно нужно было задобрить. По этой же причине первый приготовленный блин не подавали к столу. Он полагался умершим близким. Его либо оставляли непосредственно на могиле, либо отдавали нищим.

Говоря про русские традиции Масленицы, важно отметить, что предписываемые обряды варьировались в зависимости от дня недели. Каждый день Блинницы, Объедухи или Прожорной недели (все это альтернативные названия Масленицы) имел особое значение. Стоит поговорить об этом поподробнее.

Масленая неделя: традиции по дням

Итак, традиции праздника Масленицы напрямую связаны с днями недели. Исполнение обрядов имеет четкое «расписание». Приводим его далее.

Неделя начинается с приготовления блинов. В этот день также готовятся к продолжительным гуляньям и домашним посиделкам. На уличных площадях возводят ледяные горки. А жилища непременно приводят в порядок, ведь в будущем хозяевам предстоит встречать много гостей. Вечер «Встречи» проводят дома за чаепитием с близкими.

Традиции Масленой недели Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом Масленица была идеальным временем для романтических знакомств. На второй день Прожорной недели одинокие юноши и девушки присматривались друг к другу, знакомились и в случае удачи образовывали пары. А вот свадьбу играли уже после Пасхи: венчаться во время Великого поста не принято.

В этот день особое внимание уделяется женатым мужчинам. Они встречаются с родственниками мужского пола и друзьями и большой компанией отправляются в гости к тещам. Те в свою очередь обязаны встретить зятьев как можно ласковее. В народе верили, что чем приятнее пройдет встреча, тем «слаще» будет замужество тещиных дочерей.

В этот день следует гнать от себя плохие мысли: грустить на «Разгуляй» — плохая примета. Домашние дела тоже стоит отложить на потом. Этот день всецело посвящается веселью и уличным гуляньям. Желающие собираются в центре города или села, где катаются с ледяных горок, играют в снежки и водят хороводы.

Масленичный «Разгуляй» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь очередь зятьев «умасливать» тещ. Мужчины принимают в гостях матерей своих жен. Те могут прийти как в одиночестве, так и в компании подруг. И зятья должны вести себя как можно более обходительно и уважительно. Согласно народным приметам, это сулит им счастливый брак.

Еще один день, посвященный семейным встречам. На этот раз гостей принимают замужние женщины. К ним в дом приходят сестры мужей — золовки. Женщины обязательно одаривают друг друга гостинцами и проводят вечер за чаем и беседами.

На последний день Объедухи приходится главная традиция Масленицы — сожжение чучела. Но на этом праздничные обряды не заканчиваются. «Проводы» непосредственно предшествуют Великому посту. А потому в этот день по традиции посещают бани, чтобы смыть с себя «масленичные грехи». А еще этот день совпадает с церковным Прощеным воскресеньем. Так что верующие обязательно просят прощения и отпускают обиды.

Традиции Масленицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные традиции на Масленицу

В 2026 году Масленая неделя пройдет, пожалуй, скромнее, чем было принято в прошлом. К примеру, «Заигрыши» сегодня точно не в моде. Но это не значит, что о веселье стоит забыть. Напротив, поверье, будто Сырную седмицу нельзя проводить в унынии, живо и по сей день. Так что без досуга не обойдется: во многих городах до сих пор возводят масленичные горки, карусели и другие развлекательные площадки. А на площадях, в полях и на спортивных стадионах по традиции устраивают торжественное сожжение чучела.

А еще Масленая неделя в 2026 году — самое подходящее время для встречи с родственниками. Конец зимы издревле был временем семейного единения. Необязательно следовать строгим предписаниям и, к примеру, встречать тещу исключительно в пятницу. Достаточно договориться с близкими о встрече в удобное для всех время и накрыть праздничный стол. А еще можно навестить усопших родственников на кладбище. Православная церковь против ритуального подношения еды усопшим. Так что достаточно навести порядок на участке, не оставляя угощения на могилах.

Наконец, главная и всеми любимая масленичная традиция — приготовление блинов. Блин — это далеко не символ солнца, как принято считать, а поминальное блюдо (поэтому его часто можно увидеть на столе во время поминок). Впрочем, сегодня лакомство редко вызывает мрачные ассоциации. А Сырная седмица превратилась в повод вдоволь полакомиться сладкими лепешками. Кстати, простой рецепт тонких блинчиков «Три стакана» можно найти в нашей статье.

Подарки на Масленицу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеальные подарки на Масленицу

Напоследок стоит поговорить и про подарки на Масленицу. Как уже было сказано, Объедуха — время встреч с близкими. Но приходить в гости с пустыми руками неудобно, а потому стоит заранее подготовить презенты. Они могут быть как практичными, так и шутливыми. В топ популярных идей входят:

блинная сковорода с тонким дном и антипригарным покрытием;

электроблинница для приготовления ровных и румяных блинчиков;

формы для выпечки (в том числе крупные для фигурных блинов);

керамическая посуда ручной работы;

вкусный чай (можно ассорти чайных пакетиков);

тематические наборы для творчества (идеально для семей, в которых есть дети);

нарядные скатерти, кухонные полотенца, салфетки;

традиционные русские платки (идеально для вечно мерзнущих женщин);

тематические статуэтки для декора;

подарочные издания книг.

Можно пойти дальше и подарить близким самовар. Он точно станет «звездой» праздничного стола. А хорошим дополнением к нему будет «чайная баба» — ватный чехол, который надевают на самовар или чайник, чтобы те дольше сохраняли тепло.

Гостинцы тоже станут хорошим презентом. Можно преподнести близким блинный торт, связки баранок и фигурные пряники. Такие лакомства гарантированно создадут праздничное настроение. А еще на масленичный стол отлично впишутся блинные начинки, например качественное натуральное варенье.

Но это только некоторые варианты. Лучшим презентом будет подарок, сделанный с вниманием и любовью. Возможно, ваш близкий давно мечтает о конкретной вещи. Задумайтесь о том, чтобы преподнести ему именно ее: неподдельная радость гарантирована.

Итак, мы выяснили, когда будет Масленица в 2026 году и как стоит провести праздничную неделю. Самое время скрасить рабочие будни, устроив сытные чаепития в кругу любимых людей.

