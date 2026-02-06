Масленица на носу: секрет рецептов для блинов с «мужскими» начинками

На каждый день

«Мужские» начинки для блинов: с мясом, рыбой, грибами и другими ингредиентами

Масленица на носу: секрет рецептов для блинов с «мужскими» начинками

Масленица уже на носу: совсем скоро начнется блинная неделя, когда на столе главное место занимают румяные блинчики. В этот раз предлагаем подумать не о сладком чаепитии, а о сытных «мужских» начинках, чтобы и масленичные посиделки, и 23 Февраля запомнились надолго. Мы подготовили идеи, как заранее продумать мужские начинки для блинов и удивить близких не банальными, а по-настоящему основательными вкусами.

Наши предки четко разделяли угощения на «женские» (более легкие, творожные, ягодные) и «мужские» (сытные, мясные, с рыбой, салом и грибами).

На Севере к блинам обязательно подавали соленую рыбу и грибы, в тесто добавляли ржаную муку и закваску — такие блины считались едой для работников, охотников и рыбаков.

В Сибири ценили плотные, пышные блины на сливках и сметане, когда «рука чувствует, что берет», их подавали с мясом, жирной подливкой, олениной или свининой.

На Кубани и в южных регионах тонкие блинчики сворачивали с рубленным мясом, птицей, чесноком и зеленью — именно такие сытные рулетики и воспринимали как мужские начинки для блинов.

Обычай подавать мужчине более калорийный, насыщенный по вкусу блин идет от крестьянской Масленицы: нужно было «накормить силой» перед Великим постом и весенними работами.

Чтобы «мужские» начинки для блинов получились «не как у всех», начнем с мяса. В фарш можно добавить:

поджаренный до хруста бекон или шкварки,

немного копченой паприки,

тимьян,

темный соевый соус.

Тогда начинка станет гуще, ароматнее и с легким дымным оттенком.

Для рыбной начинки берите не только слабосоленый лосось или горбушу, но и чуть подкопченную рыбу, смешайте ее с:

творожным сыром,

лимонной цедрой,

укропом,

каплей дижонской горчицы.

У вас получится плотная, яркая по вкусу намазка для тонких блинчиков.

Масленица на носу: секрет рецептов для блинов с «мужскими» начинками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Грибную начинку лучше делать на сливках: обжарьте лесные грибы или шампиньоны с луком до румяности, добавьте сливки, ложку муки для густоты, тмин или мускатный орех и немного чеснока — такой густой соус мужчины оценят больше, чем обычные жареные грибы.

Под «мужские» блины можно и тесто сделать особенным. Вдохновляясь северными и сибирскими традициями, добавьте в часть пшеничной муки немного ржаной, влейте ложку сметаны или сливок, а в конце — растопленное сливочное масло, тогда блин получится плотным, с характерным вкусом и отлично выдержит тяжелую начинку.

Пока до Масленицы еще есть несколько дней, можно спокойно продумать меню, купить хорошее мясо, рыбу, грибы и потренироваться с тестом. Если добавить немного фантазии и опереться на старинные традиции, «мужские» блинные начинки легко превратятся в главный хит праздничного стола, а ваши мужчины потом еще долго будут вспоминать, какие были блины в этом году!

Ранее мы рассказывали, как вкусно укрепить иммунитет всей семьи.