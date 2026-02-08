Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 13:14

В РПЦ напомнили, когда начнется масленичная неделя

Иеромонах Феодорит: в 2026 году масленица продлится с 16 по 22 февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хоть в Церкви и нет понятия Масленицы, есть сырная седмица, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков). По его словам, которые приводит РИА Новости, в 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля. Иеромонах также напомнил, что церковный обычай запрещает употреблять мясо в масленичную неделю.

Есть неделя мясопустная сначала, потом — неделя сыропустная. Период между этими днями называется «сырная седмица». <…> Сырная седмица начинается 16 февраля, а кончается 22 февраля, — объяснил священник.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что длительное употребление блинов может нарушить метаболизм, спровоцировать набор веса, а также вызвать развитие инсулинорезистентности. Дело в том, что обилие такой еды в рационе существенно нагружает поджелудочную железу. Это, в свою очередь, приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, стимулирующим выработку инсулина.

Нутрициолог Наталья Войтович посоветовала готовить блины на Масленицу на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле. Она призвала следить, чтобы еда не подгорала и не была чрезмерно жирной. Это позволит избежать проблем с ЖКТ.

