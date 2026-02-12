В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой

В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой Магазины в России начали продавать косметику со вкусом блинов со сгущенкой

На прилавках российских магазинов появилась косметическая продукция со вкусом блинов с красной икрой и сгущенкой, передает РИА Новости. Новинки приурочены к масленичным гуляниям. Отечественные производители активно готовятся к праздничной неделе и предлагают покупателям тематические новинки.

Ассортимент включает два варианта увлажняющих бальзамов для губ. Парфюмерно-косметические композиции этих средств воспроизводят вкусовые особенности традиционных масленичных угощений.

Масленичная неделя в 2026 году будет проходить в России с 16 по 22 февраля. Народный праздник знаменует собой подготовку к Великому посту. Он объединяет целый комплекс культурных традиций: массовые уличные гуляния, обряды проводов зимы и поедание блинов с разнообразными начинками.

Ранее нутрициолог и специалист по активному долголетию Елена Желянина в беседе с NEWS.ru рекомендовала ограничить потребление блинов до двух штук в неделю. По ее словам, такая мера позволит избежать негативных последствий для организма. Основные компоненты теста создают серьезную нагрузку на поджелудочную железу.