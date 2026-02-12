Россиянам рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья Нутрициолог Желянина посоветовала ограничиться двумя блинами в неделю

Рекомендуется употреблять не более двух блинов в неделю, чтобы не навредить здоровью, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, компоненты теста создают значительную нагрузку на поджелудочную железу.

Для многих из нас блины — это вкусное и любимое с детства блюдо. Если готовить их по традиционным рецептам, то с точки зрения нутрициологии — это сочетание пустых калорий и быстрых углеводов. Пшеничная мука и сахар провоцируют резкий скачок глюкозы, заставляя поджелудочную железу работать на износ. Чтобы не перегружать метаболизм, нутрициологи рекомендуют ограничиться двумя блинами в неделю, — посоветовала Желянина.

Она предупредила, что при наличии лишнего веса или сердечно-сосудистых заболеваний употребление сахара и масла может негативно сказаться на сосудах и способствовать набору массы тела. Кроме того, по словам нутрициолога, при проблемах с ЖКТ, включая панкреатит или гастрит, жареное тесто может вызвать изжогу, ощущение тяжести и раздражение слизистой.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что людям с заболеваниями поджелудочной железы, желчного пузыря и другими состояниями, требующими щадящего питания, следует избегать использования соленой рыбы и икры в качестве начинки для блинов. По ее словам, пациентам с избыточным весом и диабетом не рекомендуется употреблять большое количество выпечки с вареньем или медом.