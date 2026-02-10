Россиянам с недугами ЖКТ рассказали, что нельзя класть в блины на Масленицу Врач Белоусова: людям с болезнями ЖКТ не рекомендуются соленые начинки в блинах

Людям с панкреатитом, холециститом и другими недугами, подразумевающими щадящую диету, нельзя употреблять в качестве начинки для блинов на Масленицу соленую рыбу и икру, заявила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Она добавила, что пациентам с лишним весом и диабетом не получится съесть много блинов с вареньем или медом.

Но есть хороший финт, чтобы почувствовать праздник, когда мы не каждый блин отдельно с какой-то начинкой съедаем, и так пять разных блинов с разными начинками, а на тарелке блин режем на четыре части и на каждую четвертинку кладем понемножечку своей начиночки — и праздник в праздник, и не очень большая нагрузка для организма, — поделилась она лайфхаком.

Ранее нутрициолог Наталья Войтович рекомендовала готовить блины на Масленицу на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле. Она призвала следить, чтобы еда не подгорала и не была чрезмерно жирной: это позволит избежать проблем с ЖКТ.

По ее словам, сахар лучше заменить на полезные подсластители, в том числе перемолотые цельные финики, мед или натуральный кленовый сироп. По ее словам, также в дни Масленицы следует добавлять в рацион тушеные или запеченные овощи, отказаться от переедания и больше гулять на свежем воздухе.