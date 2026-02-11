Самый интересный десерт: салат из «рыбьей икры» — и не салат, и не с икрой

Самый интересный десерт: салат из «рыбьей икры» — и не салат, и не с икрой

Этот десерт — настоящий король розыгрышей. Своим названием и внешним видом он сбивает с толку: на тарелке вы видите типичную закуску с красной икрой, но на деле это нежное сладкое блюдо. Секрет «икринок» кроется в старинном способе приготовления манного мусса на фруктовом соке, который при правильной подаче филигранно имитирует рыбный деликатес. Это идеальный способ удивить гостей на празднике или устроить безобидный гастрономический розыгрыш.

Для «икры» возьмем 250 мл вишневого или клюквенного сока (красного цвета), 2 ст. л. манной крупы, 1 ст. л. сахара; для основы — песочное печенье, сладкий сливочный сыр или густые взбитые сливки.

Сварите густую манку на соке с сахаром: доведите сок до кипения, тонкой струйкой всыпьте крупу и варите постоянно помешивая 5 минут. Затем снимите с огня и взбивайте миксером на высокой скорости еще 5–7 минут, пока масса не станет светлой и воздушной.

Для подачи выложите на тарелку крошку из печенья (имитация гарнира), сверху — шарик сливочного сыра, а на него аккуратно нанесите охлажденный манный мусс. Визуально мусс сохраняет зернистость, напоминающую мелкую икру.

Совет: чтобы «икра» выглядела более натурально и блестела, можно использовать метод сферификации из молекулярной кухни (с агар-агаром и холодным растительным маслом), но взбитый манный мусс на соке — это классический, простой и очень вкусный домашний способ добиться нужного эффекта.

Печеночный торт — король закусок на вашем столе.