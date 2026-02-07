Закуска, которая затмит горячее: печеночный торт — изысканно и вкусно

Печеночный торт — это блюдо-легенда. Несмотря на название, это не десерт, а роскошная сытная закуска, которая выглядит на столе как настоящий кулинарный шедевр. Секрет его популярности в сочетании нежных печеночных блинчиков и сочной прослойки из обжаренных овощей. Если вы думали, что печень — это невкусно, этот торт заставит вас изменить мнение: он получается настолько мягким и пропитанным, что буквально тает во рту.

Для коржей вам понадобится 500 г говяжьей печени, 2 яйца, 100 мл молока, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла и 0,5 ч. л. соли. Для начинки подготовьте 2 крупные луковицы, 2 моркови, 200 г майонеза и 2 зубчика чеснока.

Сначала очистите печень от пленок, пропустите через мясорубку или блендер. Добавьте к ней яйца, молоко, муку, соль и масло, тщательно перемешайте — тесто должно быть как на густые блины. Обжарьте тонкие печеночные блинчики на сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Параллельно спассеруйте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.

Соберите торт: каждый корж смажьте майонезом, смешанным с чесноком, и выложите слой обжаренных овощей.

Совет: чтобы печеночные коржи были гарантированно нежными и без горчинки, перед приготовлением замочите очищенную печень в молоке на 30–60 минут — это уберет лишние запахи и размягчит волокна.

