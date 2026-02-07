Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 10:10

Закуска, которая затмит горячее: печеночный торт — изысканно и вкусно

Печеночный торт: рецепт Печеночный торт: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Печеночный торт — это блюдо-легенда. Несмотря на название, это не десерт, а роскошная сытная закуска, которая выглядит на столе как настоящий кулинарный шедевр. Секрет его популярности в сочетании нежных печеночных блинчиков и сочной прослойки из обжаренных овощей. Если вы думали, что печень — это невкусно, этот торт заставит вас изменить мнение: он получается настолько мягким и пропитанным, что буквально тает во рту.

Для коржей вам понадобится 500 г говяжьей печени, 2 яйца, 100 мл молока, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла и 0,5 ч. л. соли. Для начинки подготовьте 2 крупные луковицы, 2 моркови, 200 г майонеза и 2 зубчика чеснока.

Сначала очистите печень от пленок, пропустите через мясорубку или блендер. Добавьте к ней яйца, молоко, муку, соль и масло, тщательно перемешайте — тесто должно быть как на густые блины. Обжарьте тонкие печеночные блинчики на сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Параллельно спассеруйте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости.

Соберите торт: каждый корж смажьте майонезом, смешанным с чесноком, и выложите слой обжаренных овощей.

  • Совет: чтобы печеночные коржи были гарантированно нежными и без горчинки, перед приготовлением замочите очищенную печень в молоке на 30–60 минут — это уберет лишние запахи и размягчит волокна.

Рецепт домашней морковки по-корейски: любимая закуска выйдет дома лучше, чем в магазине.

Читайте также
Вместо печеночного торта пеку пирог: мороки гораздо меньше, не нужно ничего молоть и выпекать коржи
Общество
Вместо печеночного торта пеку пирог: мороки гораздо меньше, не нужно ничего молоть и выпекать коржи
В выходные всегда готовлю этот салат для праздничного настроения: «Невеста» из 4 ингредиентов
Общество
В выходные всегда готовлю этот салат для праздничного настроения: «Невеста» из 4 ингредиентов
Хрустящий салат: пекинская капуста и курица в главной роли
Семья и жизнь
Хрустящий салат: пекинская капуста и курица в главной роли
Курица с прованскими травами: легкий рецепт маринада для идеального ужина
Семья и жизнь
Курица с прованскими травами: легкий рецепт маринада для идеального ужина
Бюджетная находка: печенье на растительном масле — легкое и очень быстрое!
Семья и жизнь
Бюджетная находка: печенье на растительном масле — легкое и очень быстрое!
печень
закуски
рецепты
простые рецепты
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе
Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля
Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Кадыров поделился кадрами ликвидации ВСУ в Константиновке
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки
Переживший покушение в Москве генерал Алексеев пришел в себя
Взрывы прогремели в двух городах на западе Украины
Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей
Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками
Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ
Магнитные бури сегодня, 7 февраля: что завтра, раздражительность, апатия
Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину
Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса
Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем
Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году
Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян
Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны
Нидерланды вернули Египту артефакт времен фараона Тутмоса III
Агент Фроловцевой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.