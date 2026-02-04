Зимняя Олимпиада — 2026
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!

Зачем покупать готовую морковь на рынке, если дома она получается в разы вкуснее, свежее и ароматнее? Это идеальный гарнир к мясу, отличная добавка в салаты или самостоятельная закуска для тех, кто любит поострее.

Для приготовления возьмите 500 г свежей моркови, 3 зубчика чеснока, 50 мл подсолнечного масла, 2 ст. л. уксуса (9%), 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли и специи: 0,5 ч. л. молотого кориандра и щепотку красного жгучего перца. Натрите морковь на терке длинной тонкой соломкой. Посыпьте ее солью и сахаром, слегка помните руками, чтобы она дала сок. В центре морковной горки сделайте углубление, положите туда измельченный чеснок и все специи.

Подсолнечное масло раскалите на сковороде до появления легкого дымка и аккуратно вылейте его прямо на специи и чеснок — вы услышите характерное шипение. Добавьте уксус, тщательно перемешайте все двумя вилками и отправьте в холодильник минимум на 2–3 часа (а лучше на ночь), чтобы морковь как следует промариновалась.

  • Совет: если вы хотите сделать вкус еще более насыщенным, обжарьте в масле целую луковицу до черноты, а затем выбросьте ее — так масло впитает максимум аромата, прежде чем попадет в салат.

Квашеная капуста с перцем: еще один отличный рецепт домашней закуски.

