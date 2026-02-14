Зимняя Олимпиада — 2026
Быстрый салат «Фантазия» — эффектное блюдо, которое всегда становится звездой стола

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат выручает, когда хочется приготовить что-то праздничное, красивое и при этом не слишком сложное. «Фантазия» получается нежным, сытным и очень гармоничным по вкусу — сочная курица, пикантная корейская морковь, сладкая кукуруза и сыр идеально дополняют друг друга. Благодаря слоям салат выглядит эффектно в разрезе и отлично держит форму.

Ингредиенты: куриная грудка – 300 г, морковь по-корейски – 250 г, консервированная кукуруза – 1 банка, твёрдый сыр – 150 г, яйца – 4 шт, майонез – 100 г, соль и специи – по вкусу.

Куриную грудку нарезают небольшими кусочками, приправляют и обжаривают на сковороде до румяной корочки, затем остужают. Яйца отваривают вкрутую и натирают на крупной тёрке. Сыр также натирают. Салат удобно собирать в кулинарном кольце. Первым слоем выкладывают курицу и слегка смазывают майонезом. Затем распределяют морковь по-корейски с майонезом, после — тёртые яйца, снова майонез, далее кукурузу с соусом и в завершение — слой сыра с майонезом. Готовый салат украшают по желанию: свежей зеленью, ломтиками огурца, болгарским перцем или зёрнами кукурузы.

Проверено редакцией
