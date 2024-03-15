В Забайкалье на выборах проголосовали «Петр I» и «Александр Невский» В Чите избиратели пришли на выборы в образах Петра I и Александра Невского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чите на одном из избирательных участков появились косплееры в образах Петра I и Александра Невского, сообщает пресс-служба правительства региона. Мужчина в костюме Невского заявил, что его галочка в бюллетене станет костью в горле врага.

Потому что бумага моя в избирательной урне с галочкой моей врагу российскому поперек горла встанет. Так поэтому надобно кость эту накрепко в горло вражеское воткнуть. Поэтому каждый забайкалец должен прийти и проголосовать. Мира вам, добрые люди, — сказал молодой человек в образе Невского.

РИА Новости отмечало, что в Москве и Югре на участках появлялись избиратели в образах Чебурашки. Также Чебурашка фотографировался с членами избиркома в бурятском городе Закаменске. В Тюмени избирателей одного из участков встречал американский журналист Такер Карлсон. Другая избирательница из этого города пришла на участок в образе Барби.

Также утром 15 марта молодожены Алексей и Ульяна Ивденко из Камчатского края приняли участие в выборах президента РФ в ЗАГСе при помощи дистанционного электронного голосования. Супруги рассказали, что они хотели проголосовать вместе, а система ДЭГ им в этом помогла.