Женщинам старше 50 лет рассказали, от каких джинсов лучше отказаться Стилист Скороходова: женщинам старше 50 лет лучше не носить скинни

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Джинсы фасона скинни лучше не носить женщинам старше 50 лет, посоветовала стилист Анна Скороходова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что излишне обтягивающие модели не молодят, а только подчеркивают недостатки фигуры. Также стоит отказаться от большого количества декоративных элементов: заклепок, нашивок и аппликаций.

Дамам после 50 лет лучше не носить джинсы фасона скинни. Излишне обтягивающие модели не молодят, а, наоборот, могут подчеркнуть недостатки фигуры. <...> Отказаться стоит и от джинсов с большим количеством декоративных элементов. Аппликации, вышивки, какие-то заклепки, молнии способны добавить неряшливости образу, — пояснила стилист.

С осторожностью нужно отнестись и к рваным джинсам. Если хочется надеть такую модель, то ее надо правильно сочетать с базовыми вещами: белыми футболками свободного кроя или рубашками. Как уточнила Скороходова, джинсы с низкой посадкой сделают акцент на зоне живота и визуально укоротят ноги. Женщинам старше 50 лет стилист посоветовала обратить внимание на классические прямые модели, клеш, джинсы mom и boyfriend.

Скороходова ранее рассказала, что женщины старше 40 лет могут позволить себе мини-юбки и шорты, возрастных ограничений на эти предметы гардероба нет. По ее словам, главное при этом — трезво оценивать свою фигуру.