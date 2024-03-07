Женщинам за 40 дали советы по ношению шортов и мини-юбок Стилист Скороходова: на ношение шортов и мини-юбок нет возрастных ограничений

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Женщины старше 40 лет могут позволить себе мини-юбки и шорты, возрастных ограничений на эти предметы гардероба нет, рассказала в беседе с «Москвой 24» стилист Анна Скороходова. По ее словам, главное при этом — трезво оценивать свою фигуру.

Каких-то определенных ограничений на ношение мини-юбок или шортов после 40 лет нет. <...> Женщине необходимо трезво оценивать свою фигуру. И понимать, можно ли носить короткую длину именно ей. В случае если у нее прекрасная фигура, подтянутые ноги, то почему бы их не показать, — пояснила специалист.

Она порекомендовала выбирать шорты из непрозрачного плотного материала лаконичных базовых — синих, коричневых, голубых, бежевых или молочных — оттенков. Предпочтение стоит отдать бермудам, моделям А-силуэта длиной до середины бедра, это не будет смотреться вульгарно. Если материал хорошо держит форму, это поможет скорректировать недостатки фигуры.

При выборе юбки длины мини следует избегать гипертрофированного декольте, продолжила стилист. Хорошо могут смотреться летящие туники, блузы, различные свитера, а также рубашки и футболки свободного кроя. Главное, чтобы модели добавляли образу женственности, статуса и элегантности, в то время как уход в молодежный стиль может пересечь грань вульгарности.

Если мы выбираем юбку, стоит избегать на ней ярких акцентов вроде блесток и пайеток. Можно сочетать ее с пиджаком, какой-то блузой. Верх должен быть достаточно лаконичным, строгим. Либо в романтичном прочтении, чтобы уравновесить короткую длину и грамотно ее преподнести, — резюмировала Скороходова.

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