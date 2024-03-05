Стилист перечислил способы сделать образ дороже с помощью принтов Дизайнер Маер: сделать образ дороже помогут принты в «гусиную лапку» и в горох

Фото: Michael Ip/Runway Manhattan/Global Look Press

Собрать стильный и дорого выглядящий образ можно с помощью таких принтов, как «гусиная лапка», «Принц Уэльский», горох и шевронный рисунок, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» модельер и дизайнер Наз Маер. По его словам, эти узоры традиционно воспринимаются как презентабельные и элитные.

Как пояснил эксперт, принт «пье-де-пуль» («гусиная лапка») ассоциируется с изысканностью и аристократичностью за счет черно-белого контраста и четкой геометрии. Этот рисунок достаточно часто украшает деловые костюмы, юбки-карандаши и пальто. Такая одежда выглядит достаточно строго и при этом уместно к самым разнообразным поводам.

Принт «Гленчек» («Принц Уэльский») представляет собой правильное переплетение линий, которое мягко ассоциируется с королевским стилем, продолжил модельер. Этот рисунок часто выбирают, чтобы поразнообразить черно-белую или монохромную гамму классических костюмов. Принт подходит для пальто, жакетов, офисных платьев и классических брюк. При этом «Гленчек» не очень сочетается с чересчур яркими аксессуарами.

Также стилист отметил, что рисунок в стиле «полька-дот» (классический горох) — более романтичный и женственный. Он достаточно демократичен и уместен как на работе, так и на свидании. Главное — правильно подобрать размер гороха, иначе образ получится комичным. Также вещи «полька-дот» нуждаются в аккуратном выборе украшений и аксессуаров.

Что касается шевронного рисунка, или узора в виде ломанных горизонтальных полосок, то он выглядит небанально и дорого, добавил Маер. Классическим сочетанием он назвал черно-белое. Такой принт ассоциируется с дорогим отдыхом и прекрасно смотрится на туниках, платьях, пуловерах.

Ранее Наз Маер рассказал, что принт «гусиная лапка» на жакете является деталью образа, способной визуально сделать женщину старше своих лет. Также, по его словам, «добавляет» возраст крупный цветочный принт на одежде.