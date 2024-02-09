Стилист перечислил вещи, «добавляющие» возраст Стилист Маер: берет и меховой воротник прибавляют образу пять–десять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Берет и меховая оторочка на воротнике пальто являются деталями образа, способными визуально сделать женщину старше своих лет, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» дизайнер и стилист Наз Маер. Также, по его словам, «добавляют» возраст крупный цветочный принт на одежде и жакет в «гусиную лапку».

Как объяснил эксперт, берет долгое время считался неотъемлемым атрибутом французского шика и богемности. Однако, на самом деле этот головной убор просто прибавляет его обладательнице пять—десять лет. То же касается и вещей с крупным цветочным принтом. Их аляповатость и внушительные размеры заставляют вспомнить «бабушкины» ситцевые платья.

К вещам, визуально «состаривающим» образ, стилист также отнес бесформенные сумки, замшевую обувь и ажурные кардиганы, от которых буквально «веет стариной». А меховая оторочка на воротнике пальто просто «безжалостно старит», отметил Маер.

Что касается жакета в «гусиную лапку», моду на который ввела еще Коко Шанель, но он тоже добавляет возраст, продолжил дизайнер. По его словам, чтобы сохранить максимально молодой вид с этой моделью, ее необходимо сочетать с синими джинсами свободного покроя и белой рубашкой навыпуск, либо жакет должен быть выполнен не в классической черно-белой, а в более сочной цветовой гамме, например, фуксия, индиго или апельсин.

Ранее Наз Маер рассказал, что скрыть недостатки фигуры и, в частности, выпирающий живот можно с помощью одежды. По словам специалиста, для этого можно использовать вещи темных цветов с вертикальными линиями.