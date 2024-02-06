Стилист дал советы, как скрыть живот с помощью одежды Стилист Маер: скрыть живот поможет темная одежда с вертикальными линиями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скрыть недостатки фигуры и, в частности, выпирающий живот можно с помощью одежды, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» стилист и дизайнер Наз Маер. По его словам, для этого можно использовать вещи темных цветов с вертикальными линиями.

Как пояснил эксперт, темные цвета и однотонные вещи сверху донизу визуально придают фигуре стройность. Принты лучше также подбирать в темных тонах. Эффект стройности также создают вертикальные линии. Это относится как к принтам, так и к проймам, вытачкам и т.д. Например, длинный открытый жакет или кардиган создает длинную вертикаль, которая поможет скрыть лишний объем в области живота.

Одежда, обтягивающая талию, способствует тому, что живот выпячивается и может даже казаться больше, чем он есть, продолжил стилист. Чтобы избежать этого, он посоветовал подбирать умеренные варианты одежды, имеющие достаточный простор в области талии. Это могут быть топы, рубашки и платья с более широкой линией талии, однако не слишком свободные и мешковатые. Красиво будет смотреться драпированная одежда, например, длинная кофта.

Также дизайнер порекомендовал больше подчеркивать выгодно смотрящиеся области. Это могут быть стройные руки, длинные ноги или красивое декольте. Они переключат внимание с проблемной зоны. Обладательницам длинных ног специалист посоветовал носить юбки или облегающие леггинсы. Стройность руки подчеркнул топы без рукавов или, напротив, с пышными рукавами с принтом или вышивкой.

Скрыть лишний объем помогут также брюки и юбки с высокой талией или топ с оборками на животе, отметил Маер. При этом он предупредил, что слишком много сборок, начинающихся на талии и переходящих на живот, могут дать обратный эффект.

Ранее Наз Маер рассказал, что зимние сапоги угги, возглавившие список модных трендов зимы-2024, идеально сочетаются с шерстяным пальто и шарфом-одеялом. Также, по его словам, эта обувь станет хорошим дополнением к свитшоту и пуховому жилету.