11 апреля 2026 в 09:14

Названы регионы с самыми высокими зарплатами для дизайнеров

РИА Новости: дизайнеры получают самые высокие зарплаты в Крыму

Российские дизайнеры в Крыму имеют самые высокие средние зарплаты в стране — в январе они достигли 663,1 тыс рублей, передает РИА Новости. На втором месте — Москва, где средняя зарплата в этой сфере достигла 128,6 тыс. рублей.

На третьем месте оказалась Тверская область, где средняя зарплата дизайнеров составила 118,6 тыс. рублей. В Башкирии этот показатель оказался чуть ниже — 113 тыс. рублей.

В начале года средняя зарплата в области дизайна по всей России достигла 96,2 тысячи рублей. Это на треть больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в январе самые высокие средние зарплаты в России были зафиксированы у перестраховщиков Приморского края — они составили 1,9 млн рублей. В тройку лидеров также вошли работники автопроизводств в Ингушетии с зарплатой 836 тыс. рублей и специалисты нефтегазовой отрасли на Сахалине — 747 тыс. рублей. В десятке лидеров оказались представители разных профессий и отраслей в различных регионах страны с зарплатами от 562 до 661 тыс. рублей.

До этого стало известно, что за последние 16 лет средние зарплаты в России выросли почти в пять раз. Сейчас граждане в среднем получают около 103,6 тыс. рублей. Для сравнения, в 2010 году средняя зарплата составляла примерно 21 тыс. рублей.

