Уральские кинологи раскрыли страшную правду о йоге с собаками Уральские кинологи предупредили о вреде йоги с собаками для щенков

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Кинологи уральской школы йоги выступили против йоги со щенками, передает Ural Mash. Специалисты из Челябинска и Екатеринбурга рассказали, что из-за подобных развлечений для людей страдают собаки.

Набирающая популярность йога с собаками травмирует психику и ослабляет иммунитет щенят. Кроме того, как рассказала кинолог Евгения Болховская, на таких занятиях вода есть у всех, кроме собак. Условия содержания животных тоже нельзя назвать хорошими.

Щенков привозят туда в тесные клетки, оставляют в общем холле, где ходят постоянно посторонние люди, и при этом щеночки не могут получить поддержки ни в виде мамы, ни в виде человека. Мы видим, как им дискомфортно, как они жмутся друг к другу, — сказала эксперт.

При этом щенки, по словам Болховской, не могут избежать контакта. Их постоянно берут на руки, игнорируя желания собак. Помимо всего прочего у животных могут появляться травмы из-за неправильного обращения с ними.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, как защитить собаку от догхантеров. По ее словам, следует приучать домашнего любимца никогда и ничего не подбирать с земли. Специалист подчеркнула, что существуют питомцы, которых невозможно отучить от этой привычки, в такой ситуации помогут только намордники.