Приметы весны: к чему квакают кукушки, ходят мыши и луна в кольце

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Приметы весны

Древние славяне не только ежедневно делали множество дел по хозяйству, но и успевали замечать, что происходит в мире вокруг них. Когда шумят деревья, с каким звуком ломаются ветки, куда бежит заяц и насколько ярко сияют звезды. Все эти события подмечались и сопоставлялись с тем, что происходило дальше. Так, за сотни лет у славян появились приметы про весну, зиму, лето и осень. Однако важнее всего для крестьян было, конечно, знать, какие приметы обещают раннюю весну, поскольку от этого зависели сроки начала посевных работ. Поэтому первые приметы весны славяне выискивали еще зимой.

Приметы на скорую весну в Сретение

Вскоре после Крещения Руси различные языческие обычаи и народные приметы славяне стали соотносить с новой религией. Так, например, считалось, что в праздник Сретения стоит ждать первых признаков скорого потепления, потому что зима в этот день впервые встречалась с весной.

От того, какие приметы подмечались 15 февраля, зависел срок прихода весны и качество урожая:

Ясная и теплая погода в этот день обещала раннюю и благодатную весну.

Заморозки и снегопады предвещали затяжную весну и слякоть.

При этом обильные снега означали, что урожай в году будет богатым.

Вьюжный день сулил плохой урожай.

Если в ночь на Сретение небо вызвездило, то тепло наступит поздно.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Приметы весенних месяцев

Мартовское солнце и другие приметы ранней весны

Самым важным месяцем для приметы на тему весны был, конечно, март. Поэтому за тем, что происходило вокруг, следили очень тщательно.

Гроза в марте пророчила холодную весну.

Вспышки молнии без грома означали, что весна будет, наоборот, — теплой.

Длинные толстые сосульки на крышах предвещали затяжную весну.

Существовали и весенние приметы на каждый день марта:

1 марта. Ясная погода и оттепель предвещала такую же весну.

2 марта. Легкие облака высоко в небе — к солнечной весне.

3 марта. Если в этот день увидеть птицу-овсянку, то весна наступит скоро и будет теплой и сухой.

4 марта. Галки и грачи, сидящие на проталинах, обещали скорое похолодание.

5 марта. Птицы летают высоко в небе стаями к снегопадам.

6 марта. Сухая погода к оттепели.

7 марта. Солнце в туманной дымке означает скорое ненастье.

8 марта. Снег в этот день пророчит холода на Пасху.

9 марта. Снегопады — к снежному апрелю.

10 марта. Если грачи прилетели и уже вьют гнезда — скоро наступит тепло.

11 марта. Чириканье синиц предвещает оттепель.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Приметы на скорую весну в Сретение

12 марта. Теплая погода и таянье снега обещает дружную весну.

13 марта. Если с крыш уже стаял снег, то весна будет быстрой и жаркой.

14 марта. Теплый ветер означает, что скоро установятся длительные плюсовые температуры.

15 марта. Снегопады означают, что первой травы придется ждать долго.

16 марта. Если воробьи купаются в лужах и чистят перья — впереди ясная теплая погода.

17 марта. Если грачи не строят новых гнезд, а прилетают на старые места, то весна будет теплой и быстрой.

18 марта. Вороны с криками летят на север — к похолоданию.

19 марта. Раскричались вороны — к пасмурной холодной погоде.

20 марта. Оранжевый закат — к ветреной погоде.

21 марта. Первые жаворонки в этот день приносят с собой тепло.

22 марта. Теплая погода предвещает тепло до конца Великого поста. Заморозки — к холодам на тот же период.

23 марта. Галдеж воробьев — к непогоде.

24 марта. Если рыбаки наловят карасей, но не попадется ни одного с икрой, то половодья в мае можно не опасаться.

25 марта. Вороны ходят по снегу — к теплу.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Весенние приметы

26 марта. Птичий галдеж предвещает солнечную погоду.

27 марта. Беспрестанный стук дятла в лесу — к скорому теплу.

28 марта. Чайки, замеченные над водоемом, предвещают скорый ледоход.

29 марта. Какая погода в этот день — такой будет и всю оставшуюся весну.

30 марта. Если жаворонки в этот день молчат — скоро испортится погода.

31 марта. Мелкие, но яркие звезды — к дождям.

Приметы других весенних месяцев

Для апреля и мая тоже существовал ряд примет, предсказывавших, какой будет весна.

Светящийся ореол вокруг луны предвещал сильный ветер.

Птицы, прилетевшие с зимовки и сооружающие гнезда на южной стороне деревьев, пророчили лето с ненастной холодной погодой.

Если в поле и в доме появилось много мышей — урожай в этом году будет скудным.

Встреча с зайцем, не сменившим мех с белого на серый в апреле, предвещала заморозки и снегопады.

Одуванчики в начале апреля обещали затяжную весну.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Мартовское солнце и другие приметы ранней весны

Жаркие дни и прохладные ночи в апреле означали, что погода весь месяц будет теплой и ясной.

Если в апреле не видно ласточек — еще будут холода.

Туманные ночи обещают теплую погоду днем.

Всходящее солнце ярко-желтого цвета обещало хорошую погоду весь день.

Если в апреле не начался ледоход — рыбный улов будет плохим.

Купающиеся в лужах вороны предрекали теплые дни.

Услышать песни зяблика — к заморозкам, жаворонка — к ясной теплой погоде.

Если в апреле на крышах лежит снег — в полях он сойдет только в середине мая.

Если петух молчит тогда, когда ему положено петь, — жди дождей.

Алый восход обещал дождливый день.

Алый закат, напротив, предрекал ясную теплую погоду на следующий день.

Если первая весенняя гроза будет сопровождаться порывами ветра, то остаток весны будет холодным.

Высокое половодье пророчило раннее появление густой травы.

Потеки сока на стволах кленов означали, что тепло установится надолго.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Приметы весенних месяцев

О том же самом говорило появление первых пауков в лесу.

Первое кваканье лягушек в апреле означало, что можно сеять овес.

А зацветший можжевельник говорил о том, что пора сеять ячмень.

Через неделю после появления листьев на березе расцветает черемуха.

Если дуб распустил листья, зацвела черемуха и яблони — впереди холода.

Через две недели после зацветания сирени можно искать первые шампиньоны.

Теплый первомай обещал холода в конце месяца.

Если крики кукушки похожи на кваканье, жди дождя.

Громкие песни соловьев в мае обещали ранний урожай.

Красный ореол вокруг луны предвещал ветреную погоду, а голубой — холода.

Если цветки акции не пахнут — год будет засушливым.

Роящаяся мошкара обещала теплые дни.

Листья кувшинки в водоемах означали, что холодов больше не будет.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Приметы для весны

Главные приметы ранней весны

К подобным приметам можно относиться серьезно или скептически. Тем не менее наблюдение за природой и окружающим миром позволяет более внимательно относиться к тому месту, где мы живем. Именно поэтому в советских школах был предмет «Природоведение». И сегодня многим детям будет интересно узнать, какие бывают приметы для весны, какая погода и различные события в природе происходят в тот или иной день. Поэтому вместе с малышами можно отследить самые главные приметы, предвещающие скорое потепление:

Оттепель в Сретение — к ранней весне.

Холода в тот же день — к слякоти.

Яркие звезды — весна запоздает.

Мартовские грозы — к холодной весне.

Длинные сосульки — затяжная весна.

Прилет овсянок в начале марта обещал скорое наступление тепла.

Снег 8 марта — к холодам на Пасху.

Если снег продолжает идти и на следующий день — таким будет весь апрель.

Если в середине марта снег уже сошел с крыш, то весна придет быстро и будет теплой.

Снегопады в этот же период означали, что придется долго ждать появления первой травы.

Грачи, гнездящиеся на прежних местах, означали стремительный приход тепла.

Погода на 22 марта определяла, что ждет крестьян до Пасхи. Заморозки — к ненастью, тепло — к дружной весне.

Прилетевшие чайки означали, что лед скоро сойдет с водоемов.

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