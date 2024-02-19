Орнитолог призвал не заводить дома сов Орнитолог Коблик: сов и других хищных птиц не стоит содержать дома

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Сов и других хищных птиц не стоит содержать в домашних условиях, заявил орнитолог Евгений Коблик. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнул, что для таких птиц необходим большой вольер, в котором они будут чувствовать себя комфортно. Кроме того, хищникам нужно особенное питание, включающее мышей и куриные головы.

Вообще сов и хищных птиц лучше не содержать в домашних условиях. Для их содержания требуются все-таки довольно большие вольеры, чтобы они чувствовали себя комфортно. Им требуется определенное питание — их надо кормить мышами, куриными головами и прочим, — пояснил Коблик.

Тем, кто не является специалистом в содержании клеточных птиц, орнитолог посоветовал начинать с зерноядных, которые питаются зерновыми смесями. Так, можно завести дома щегла, чижа, зеленушку, канарейку или зяблика. Также можно взять всеядных птиц, которые могут есть как зерно, так и корма животного происхождения. К ним относятся синицы, скворцы и дрозды.

Орнитолог Вадим Мишин ранее рассказал, что захмелевшую птицу следует забрать домой и дождаться, пока она протрезвеет. Эксперт подчеркнул, что в таком состоянии пернатые не способны улететь и остаются там, где наелись забродивших ягод. Из-за этого они становятся легкой добычей для дворовых котов.