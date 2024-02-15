Россиянам объяснили, почему Сретение — это праздник смерти Иеромонах Макарий назвал Сретение праздником ожидания христианской смерти

Фото: Игорь Бойко/РИА Новости

Репродукция иконы «Сретение»

Сретение Господне, которое православные верующие отмечают 15 февраля, является праздником приветствия смерти, отражающим всю христианскую мысль, объяснил в беседе с РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, центральный герой этого события — Симеон Богоприимец — в каком-то смысле приветствует свою смерть, увидев младенца Иисуса Христа, которого принесли в Иерусалимский храм.

Праведному Симеону, центральному герою этого события, было обещано не видеть смерти, пока не увидит Христа, — и он прозрел и Христа увидел. Смысл здесь очень глубокий, ведь это, так сказать, праздник смерти: в каком-то смысле Симеон приветствует свою смерть и идет умирать. Он приветствует смерть грядущую: здесь, как в капельке воды, отражается вся христианская мысль, — рассказал Макарий.

Празднование Сретения Господня традиционно сопровождается торжественной литургией. В церквях и храмах освящают свечи, а священнослужители читают молитву и окропляют их святой водой, после чего раздают прихожанам. Согласно народным приметам, 15 февраля — это день встречи двух времен года. По погоде в Сретение судят о грядущей весне. Если день выдался теплым, то весна будет солнечной.