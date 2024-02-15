15 февраля – День интернационалиста и не только

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Торжественный марш. Возвращение советских воинов-интернационалистов из Демократической Республики Афганистан

15 февраля — 46-й день в году. До конца високосного 2024-го остается ровно 320 дней. Рассказываем, с какими памятными событиями связана эта дата, какой православный праздник приходится на это число и кто празднует именины в середине последнего месяца зимы.

15 февраля — день вывода войск из Афганистана

В России и Беларуси 15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. Памятная дата была официально учреждена в 2010 году. Число выбрано не случайно: в середине февраля 1989 года советские войска были выведены с территории Афганистана. В 2024 году россияне и белорусы отмечают 35-ю годовщину этого события.

15 февраля, в день вывода войск из Афганистана, жители РФ и РБ отдают дань памяти участникам не только афганской войны, но и других вооруженных конфликтов за пределами родины: во Вьетнаме, Сирии, Южной Осетии и других странах.

Вывод войск из Афганистана: как вспоминают 15 февраля в России

15 февраля, в День интернационалиста, в школах проводятся тематические классные часы и воспитательные мероприятия. Учащихся знакомят с историей афганской войны и рассказывают о роли СССР в военном конфликте.

15 февраля, вспоминая события в Афганистане, россияне и белорусы возлагают венки у памятников погибшим воинам. Проходят торжественные открытия новых мемориалов. Активисты проводят акции в поддержку ветеранов боевых действий. На телевидении транслируются киноленты — документальные и художественные, посвященные событиям 1989 года.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Возвращение советских воинов-интернационалистов из Демократической Республики Афганистан

Какой праздник отмечают 15 февраля

15 февраля — важный праздник для православных христиан. Верующие отмечают один из непреходящих двунадесятых праздников — Сретение Господне. Согласно Евангелию от Луки, в середине февраля святые Мария и Иосиф принесли сорокадневного младенца Христа в Храм Иерусалима. Там их встретили Симеон Богоприимец и Анна Пророчица, узнавшие в ребенке Спасителя. Отсюда и значение праздника. 15 февраля — день встречи с Сыном Господним, праздник принятия веры.

Празднование Сретения неизменно сопровождается торжественной литургией. В храмах и церквях проводится освящение свечей. Священнослужители читают над свечами молитву, окропляют их святой водой, а позже — раздают прихожанам. Освященные свечи зажигаются у домашних иконостасов во время молитв.

Приметы на 15 февраля

В народном сознании 15 февраля — это день встречи двух времен года. Неудивительно, что с этой датой связано немало примет и поверий. По погоде на Сретение судят о грядущей весне. Если день выдался теплым, то и весна придет рано и будет солнечной. А холода на 15 февраля сулят позднюю прохладную весну.

Вот другие распространенные сретенские приметы:

Сильные ветра дуют к богатому урожаю фруктов и ягод.

Стук капели предвещает обилие пшеницы.

Если в ночь на Сретение на небе много звезд, весна придет поздно и будет прохладной.

Красочный рассвет — к обилию хлеба.

Метель — к неурожаю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 15 февраля 2024 года

Праздник 15 февраля принято проводить в окружении близких и друзей. Накануне стоит провести генеральную уборку и приготовить вкусные блюда, в особенности — блины, один из главных солярных символов. Как и в любой другой церковный праздник, в сретенский день нельзя браниться и предаваться унынию.

Какие еще памятные даты приходятся на 15 февраля

С 2001 года 15 февраля считается Международным днем детей, больных раком. День, посвященный борьбе с детской онкологией, учрежден для повышения общественной осведомленности и помощи семьям, столкнувшимся с онкозаболеваниями.

В интернете распространяются материалы с перечнем ранних симптомов болезни, что позволяет ускорить диагностирование. А на телеканалах выходят интервью с врачами-онкологами, в частности посвященные современным методам лечения рака.

Именины 15 февраля

15 февраля 2024 года отмечают именины:

Василий;

Семен;

Гавриил.

Теперь вам известно, какой праздник приходится на 15 февраля и почему этот день остался в истории РФ. Сретенье стоит провести в окружении близких людей. И не забудьте приглядываться к погоде, чтобы узнать, чего ждать от грядущей весны.

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