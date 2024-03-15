В Московском зоопарке появился гигантский хищный бородач

Фото: t.me/Moscowzoo_official

В Московском зоопарке появился хищник из семейства ястребиных — бородач, или ягнятник, сообщается в Telegram-канале учреждении. Отмечается, что пернатый новобранец доверяет людям, активно общается с зоологами. Он быстро адаптировался к условиям и даже завоевал авторитет среди сородичей.

Бородач прибыл из зоопарка Алма-Аты в конце 2023 года. Ему сейчас почти год, однако он уже почти сравнялся размерами с взрослыми птицами своего вида. Пол птицы еще не известен, его могут выявить во время осенней диспансеризации.

Адаптация прошла хорошо, бородач быстро освоился на новой территории. В первые несколько часов были небольшие стычки с соседями, так как он пока еще не знал границ их территорий. Однако ничего серьезного не случилось и сейчас вся группа хищных птиц уживается спокойно. Более того, он даже подходит к еде первым, ему никто не мешает, — сказано в публикации.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что панда Катюша активно учится лазить. Она опубликовала видео, на котором малышка вскарабкалась на бревно, но, не удержавшись, упала в листья бамбука. По словам Акуловой, у молодых больших панд увеличены промежутки между позвонками, которые служат буфером при падении.