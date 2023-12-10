Противостояние лисы и зайца в Москве сняли на видео

В Москве лиса устроила ночную погоню за зайцем во дворе одного из многоэтажных домов. Противостояние животных снял на видео местный житель, кадры которого опубликовал Telegram-канал KP.RU.

На ролике видно, что огромный заяц пробрался на детскую площадку, когда его увидела лисица. Он вовремя заметил хищницу и смог через сугробы скрыться от нее. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Сети появилось видео с бегущим по Московскому шоссе в Орле огромным быком. Животное заметили сотрудники ДПС и начали отгонять его с проезжей части в безлюдную местность, после чего его удалось поймать. Через некоторое время объявился хозяин быка. В результате животное привязали и подготовили к транспортировке до места его содержания.

В Забайкальском крае ранее на территорию школы пробралась рысь. Жители поселка Вершино-Дарасунский также сообщали, что видели дикое животное на улицах. Районный охотовед обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которые осмотрели учебное заведение и не обнаружили следов рыси. Животное успело скрыться на достаточное расстояние от поселка. Из местных жителей никто не пострадал.