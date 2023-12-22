Церковный календарь на 2024 год Рассказываем, когда отмечаются двунадесятые и великие православные праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковный календарь

Многие праздники церковного календаря являются переходными: они не имеют закрепленной даты. А потому и начало некоторых постов, например Великого поста, сдвигается из года в год. Чтобы легче ориентироваться в многообразии праздников и не забывать про сопутствующие им запреты, стоит иметь под рукой удобный календарь. Делимся церковным календарем на 2024 год и рассказываем, когда отмечаются главные православные праздники.

Когда начинается год по церковному календарю

Первым весомым отличием церковного года от светского является дата его начала. Если привычный большинству Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января, то церковный год начинается 14 сентября (или 1 сентября по старому стилю). Этот день известен как Новолетие.

Дата Новолетия выбрана выбрана неслучайно. Именно в начале сентября 312 года Константин Великий одержал победу над узурпатором Максенцием. Его триумф ознаменовал не только спасение Рима, но и прекращение гонений на христиан. Верующие получили возможность безбоязненно принимать христианство и открыто проводить богослужения. Это историческое событие и послужило точкой отсчета в церковном календаре.

Как устроен православный церковный календарь

Православный церковный календарь включает две категории праздников:

непереходящие, то есть имеющие закрепленную дату;

переходящие, ведущие отсчет относительно Пасхи.

Главные церковные праздники в православном календаре известны как двунадесятые. Четыре из них посвящены Деве Марии, остальные приурочены к основным событиям жизненного пути Иисуса Христа. Среди двенадцати главных праздников имеются как непереходящие, так и переходящие.

Важно отметить, что Пасха не считается двунадесятым праздником. Для верующих не существует более значимого и благостного дня. Поэтому он стоит особняком в календаре церковных праздников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церковный календарь на 2024 год

Какого числа отмечается Пасха в 2024 году

На дату празднования Пасхи влияют два астрономических явления:

Весеннее равноденствие. Светлое Воскресенье всегда выпадает после равноденствия, или после 21 марта.

Полнолуние. Пасха приходится на воскресенье, которое следует за первым полнолунием после весеннего равноденствия.

В 2024 году Светлое Христово Воскресение отмечается 5 мая. Следовательно, Пасхальная неделя продолжается до 11-го числа того же месяца. Это наиболее значимый период в церковном календаре на 2024 год.

Церковный календарь на 2024 год: двунадесятые праздники

Теперь, зная дату Пасхи, мы можем поговорить о двунадесятых праздниках. В церковном календаре на 2024 год они представлены в следующем порядке:

Рождество Христово — 7 января;

Крещение Господне — 19 января;

Сретение Господне — 15 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;

Вход Господень в Иерусалим — 28 апреля (переходящий);

Вознесение Господне — 13 июня (переходящий);

День Святой Троицы — 23 июня (переходящий);

Преображение Господне — 19 августа;

Успение Богородицы — 28 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября;

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря.

Великие церковные праздники в 2024 году

Следующими по важности являются так называемые великие праздники. К ним относятся:

Обрезание Господне — 14 января;

День Святого Духа, или Духов день, — 23 июня;

Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля;

День Петра и Павла — 12 июля;

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.

Церковный календарь постов в России

Чтобы разобраться, что запрещается и, напротив, что можно делать, следуя церковному календарю, поговорим о говении. Существуют две разновидности постов: однодневные и многодневные. Первые занимают всего сутки, а вот длительность вторых варьируется от 11 до 48 дней.

В 2024 году многодневные посты приходятся на следующие даты:

Великий пост — 18 марта — 4 мая;

Петров пост — 1 июля — 11 июля;

Успенский пост — 14 августа — 18 августа;

Рождественский пост — 21 ноября 2024 года — 6 января 2025 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церковный календарь православных праздников

Во время каждого многодневного поста действует собственный свод правил. Но наиболее строгими днями любого поста признаны среда и пятница. В третий и пятый дни недели либо предписывается сухоедение, либо запрещены продукты из мяса, молока и яиц.

Однодневных постов в году всего три:

Крещенский сочельник — 18 января;

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября.

В такие посты, если они не приходятся на третий или пятый день недели, дозволены горячие блюда, приготовленные на масле. А вот в среду и пятницу верующим стоит придерживаться сухоедения.

Дни поминовения усопших в 2024 году

Нельзя говорить про православный календарь, не упомянув дни поминовения усопших. Это время молитв за погибших близких и наведения порядка на их могилах. В число дней поминовения входят три субботы Четыредесятницы, или Великого поста. Всего в 2024 году восемь поминальных дней:

Вселенская родительская суббота — 9 марта;

Суббота второй седмицы Великого поста — 30 марта;

Суббота третьей седмицы Великого поста — 6 апреля;

Суббота четвертой седмицы Великого поста — 13 апреля;

Радоница — 14 мая;

Поминовение усопших воинов — 9 мая;

Троицкая суббота — 22 июня;

Димитриевская родительская суббота — 2 ноября.

Это наиболее значимые даты православного церковного календаря. Наравне с ними существуют и другие важные праздники. Например, христиане ежегодно отмечают дни памяти святых и великомучеников. Не меньшее значение для каждого верующего имеют именины, или День ангела: время причащения и исповеди. Так что православный год полон важных событий. Чтобы не забыть о них, а также помнить, что можно и нельзя делать по церковному календарю, стоит иметь под рукой подсказку с перечислением знаменательных дат.

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