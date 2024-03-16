Морозы до -27, снегопады, дожди: какая погода будет в РФ с 18 по 24 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозам синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, с 18 по 24 марта в Москве установятся плюсовые температуры, в Сибирь придут сильные морозы и снегопады, а на Дальнем Востоке заметно потеплеет. Какая погода ждет россиян на следующей неделе — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве и Центральной России

Ильин сообщил, что в Москве, как и в других регионах Центрального федерального округа, в начале недели ожидается облачная погода. Максимальная температура в столице и в центре европейской части России будет достигать 3–8 градусов тепла, добавил он. К середине недели в этих регионах потеплеет до 6–11 градусов выше нуля.

«В конце недели в столице немного похолодает до 0–5 градусов выше нуля в дневные часы», — отметил синоптик.

По прогнозу Ильина, на следующей неделе в Москве будут идти кратковременные дожди. Такая же ситуация и в других регионах Центральной России.

«На севере ЦФО местами пройдет мокрый снег с дождем, но осадки будут небольшие. В середине недели дождей станет больше, а к выходным кратковременные дожди ожидаются на всем юге европейской территории России», — рассказал синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Петербурге и на северо-западе страны

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области температура в начале следующей недели будет варьироваться от -2 до +2, прогнозирует Ильин. По его словам, во второй половине потеплеет до 5–10 градусов выше нуля в дневные часы.

«К выходным температура немножко сбавит обороты. Ожидается где-то 1–6 градусов тепла. То есть снова придет небольшое похолодание. Но ночью будет достаточно тепло, хотя и пока с небольшим минусом — примерно 1–4 градуса ниже нуля», — рассказал Ильин.

По его словам, в Петербурге на следующей неделе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Однако в других регионах Северо-Западного федерального округа погода будет очень разнородной, отметил синоптик: например, в Калининградской области на следующей неделе температура установится на отметке около -1 градуса, а в Карелии столбики термометров опустятся до -20.

«В восточных районах Ненецкого административного округа, в северо-восточных районах Коми в конце недели похолодает до 17–22 градусов мороза днем. А ночью температура может опускаться до 23–28 градусов ниже нуля», — сообщил синоптик.

Он отметил, что в начале недели на севере округа, в прибрежных районах арктических морей, пройдет небольшой снег. Ближе к выходным в северной континентальной части округа ожидаются снегопады.

В каких регионах России ожидаются дожди

По прогнозам Ильина, в начале следующей недели на юге России будет тепло. Температура установится в диапазоне 11–16 градусов выше нуля. Такая погода ожидается в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа и в Краснодарском крае.

«Но во второй половине недели там похолодает до 7–12 градусов выше нуля. На Кавказе местами будет до -6. И такая температура продержится до конца недели», — сообщил синоптик.

Ильин отметил, что в Южном Федеральном округе и на Кавказе с 18 по 24 марта ожидается переменная облачность. По его словам, в начале недели дождь пройдет в Новороссии и в некоторых прикаспийских районах.

«В Краснодарском крае и Крыму во второй половине и особенно в конце недели пройдут кратковременные дожди. Не затяжные, больших опасностей они в себе не несут», — отметил синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каких регионах России ожидаются сильные морозы

Ильин спрогнозировал похолодание сразу в нескольких федеральных округах России. Например, в Поволжье в конце недели столбики термометров опустятся до 2–7 градусов ниже нуля после плюсовых значений. Похолодание, по словам синоптика, придет и на Урал.

«Там в течение недели ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдет снег по округу. На севере днем очень холодно. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах — 7–12 градусов мороза. На севере Ямала — до -15, а по ночам температура местами будет опускаться и до -25», — уточнил Ильин.

Он добавил, что в середине недели похолодает и в южных районах Уральского федерального округа. Там температура будет колебаться в диапазоне 3–8 градусов ниже нуля днем, а по ночам она будет достигать 10–15 градусов мороза. Но, по словам синоптика, в воскресенье туда придет новая волна потепления.

На следующей неделе также будет холодно и в Сибири. Ильин подчеркнул, что в этом регионе температура будет понижаться постепенно и к пятнице опустится до -13 градусов в дневные часы.

«Там будет проходить циклон. Постепенно Урал, Западная и потом Восточная Сибирь будут попадать в его тыловую часть. Это значит, что на азиатскую часть России будет затекать холодный воздух из Арктики. На Таймыре, например, похолодает до 22–27 градусов мороза», — объяснил он.

Что касается осадков, то на Урале с 18 по 24 марта будет идти снег. Ильин уточнил, что в Сибири сложится такая же ситуация, но сильных снегопадов не ожидается.

«Снег в течение недели будет идти то тут, то там. Скорее всего, без осадков обойдется только Таймыр, но там возможны ледяные иглы», — отметил синоптик.

По прогнозу Ильина, достаточно холодная погода в начале недели установится в Амурской области. Там ожидается до 10–15 градусов мороза. В Хабаровском крае, по его словам, столбики термометров будут показывать 3–8 градусов ниже нуля. В центральных районах региона ожидается до 13–15 градусов мороза.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Где в России потеплеет

По словам Ильина, в некоторых регионах Сибири ожидается плюсовая температура. Например, практически до конца следующей недели тепло продержится в Иркутской области.

«Теплее всего там будет во вторник и среду — до +9 градусов. В Тыве, Хакасии практически до конца недели будут положительные температуры», — отметил синоптик.

Во Владивостоке на следующей неделе ожидаются околонулевые температуры со слабым плюсом в начале недели. По словам синоптика, к среде «выдавливаемое из Сибири тепло» придет в Забайкалье и Бурятию. Там потеплеет до 3–8 градусов выше нуля в дневные часы, прогнозирует Ильин.

«В Амурской области, в Приморском крае и на юге Хабаровского края до конца недели сохранятся положительные температуры — до +5 градусов. В Приморье может даже потеплеть до 10–15 градусов выше нуля. Это тепло принесет циклон из Китая», — сообщил Ильин.

По его прогнозам, вся неделя на Дальнем Востоке пройдет без существенных осадков. Дожди возможны лишь к выходным. Но, как считает синоптик, осадки там долго не задержатся.

«Циклон очень проворный, он достаточно скоро уйдет в акваторию Тихого океана», — заключил метеоролог.

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