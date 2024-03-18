Москвичам рассказали, ждать ли снега до конца марта Синоптик Позднякова: исключить снегопады до конца марта нельзя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни в Московском регионе не ожидается осадков в виде снега, сообщила в беседе с «Москвой 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако, по ее словам, нельзя полностью исключить снегопадов до конца марта.

У нас он бывает и в мае. Пока как такового снега мы не ожидаем. Если будут осадки, то преимущественно в виде дождя, — отметила синоптик.

Вместе с тем, по ее словам, к концу недели в столице ожидаются ночные переходы к отрицательным температурам. Согласно прогнозам, это может произойти в период с 20 по 23 марта. Дневные температуры при этом останутся положительными. В середине недели преобладающие значения будут от плюс трех до плюс пяти, затем — на два-три градуса выше. Расчеты показывают, что рост температуры в дальнейшем продолжится, резюмировала Позднякова.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала, что пятница, 15 марта, оказалась самым теплым днем в Москве с начала этого года. По словам эксперта, в центре столицы воздух прогревался до плюс 7 градусов. Средняя суточная температура на всех метеостанциях города была положительной и превысила норму более чем на два градуса.