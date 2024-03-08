Электричка остановилась на путях посреди леса из-за неисправности двигателя Электричка из Екатеринбурга в Челябинск встала на полтора часа посреди леса

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Электричка «Орлан», следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск, утром 8 марта встала на путях посреди леса, пишет URA.RU. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили агентству, что электропоезд задержался на полтора часа по техническим причинам.

Представители железной дороги сообщили, что после 1,5-часовой задержки состав отправился по маршруту. Конкретную причину остановки не назвали. Telegram-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал фотографию из застрявшего поезда. Снимок сделала одна из пассажирок.

По данному факту начата проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, причиной остановки электрички стала неисправность двигателя, задержка движения составила 1 час 25 минут.

Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей, — сообщило ведомство.

В начале января скоростной поезд «Ласточка» с пассажирами застрял на 2,5 часа по пути из Нижнего Новгорода в Москву. Состав остановился на станции Лефортово Малого кольца МЖД, в вагонах отключилось отопление, когда на улице был 30-градусный мороз.