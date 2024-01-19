Эксперт по рынку допустил подорожание гречки Эксперт по рынку Карпов: сокращение посевов вызовет подорожание гречки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большие запасы гречки в России могут заставить фермеров сократить площадь посевов, и в случае повышения спроса цены на эту крупу могут вырасти, рассказал в беседе с «360» президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он отметил, что пока гречка находится в нижнем ценовом сегменте.

Гречка находится в нижнем диапазоне сформированных цен за последнее время в силу того, что у нас в 2023 году сформировалось достаточное количество запасов, благодаря хорошему урожаю, — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в связи с высокой вероятностью сокращения фермерами посевных площадей под эту культуру, чтобы заработать на своей продукции. Поэтому гречка находится в потенциальной зоне риска, предупредил Карпов.

Ранее были опубликованы результаты исследования ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», согласно которым цена на гречневую крупу в России за год снизилась на 13%. Как считают эксперты, снижение стоимости гречки вызвано рекордным урожаем и уменьшением оптовых цен. Помимо этого, согласно данным аналитиков, упали цены на макаронные изделия и селедку. Также сообщается о понижении стоимости майонеза.