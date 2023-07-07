Агроном назвал бесполезные методы борьбы с комарами на даче Агроном Яковлев назвал самодельные ловушки и дымовые шашки бесполезными в борьбе с комарами

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«Народное» средство борьбы с комарами на даче в виде самодельных ловушек из воды, сахара и дрожжей в половине пластиковой бутылки является неэффективным, рассказал в беседе с aif.ru агроном Василий Яковлев. Кроме того, по его словам, используемые некоторыми дымовые шашки и спирали с содержанием инсектицидов на открытом участке действуют на небольшом пространстве, а внутри помещения токсичны.

Отбиться от комаров поможет уборка мест их размножения — участков со стоячей водой, рассказал эксперт. Он посоветовал накрывать бочки и другую тару для сбора дождевой воды, а также декоративные водоемы. Это позволит сократить популяцию кровососов. Кроме того, поможет в борьбе с комарами своевременный покос и уборка территории от сорняков, которые создают комфортные для насекомых тень и повышенную влажность.

Яковлев напомнил, что комаров отпугивает запах мяты, лаванды, полыни и гвоздики, а также хвойных — елей, сосен, туй и можжевельников.

Довольно эффективными являются электромагнитные и ультразвуковые отпугиватели, продолжил специалист. Они работают от сети, площадь их воздействия может достигать 40–50 кв. м. Но наиболее радикальным способом борьбы с комарами является обработка участка химическими реагентами, агроном посоветовал доверять этот процесс специалистам из-за высокой токсичности действующих веществ.

Самым простым и действенным методом борьбы с комарами в помещении эксперт назвал фумигаторы, которые нагревают и испаряют действующее вещество, избавляя от насекомых на небольшой площади.

Ранее в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области предупредили, что одними из самых опасных насекомых в регионе летом являются оводы и слепни. Они являются переносчиками таких инфекций, как листериоз и брюшной тиф.