Названы самые опасные насекомые Подмосковья В Комитете лесного хозяйства Подмосковья предупредили об опасности оводов

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Одними из самых опасных насекомых в Подмосковье летом являются оводы и слепни, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. В ведомстве рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что эти насакогмые являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как листериоз и брюшной тиф.

Они очень похожи между собой. И те, и другие очень больно кусаются. Но это не самое страшное. Они переносят такие инфекции, как листериоз, туляремия и брюшной тиф, — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что опасность для человека представляют самки шершней. Их укус болезненный и может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. При этом специалисты добавили, что самцы шершней неопасны из-за отсутствия жала. В ведомстве также напомнили, что на человека могут напасть осы, но только в случае, если отмахиваться от них или провоцировать.

В пресс-службе Мособлкомплекса посоветовали не пользоваться духами и ароматическими маслами во время поездок на природу. Лучше выбирать одежду нейтральных тонов, так как яркие цвета привлекают оводов. Не стоит располагаться вблизи рек и водоемов: влажная среда благоприятна для слепней. Кроме того, следует выбирать репелленты прямого действия. Если избежать укуса не удалось, рекомендуется снять отек с помощью любого холодного предмета, промыть поврежденный участок кожи чистой водой и обработать место укуса антисептическим средством.

Инфекционист Дарья Лапаревич ранее предупредила, что при поездке в Азию или Африку существует риск заразиться малярией из-за укуса комара. По ее словам, главным симптомом заболевания является лихорадка.