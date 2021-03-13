Синоптик предупредил москвичей о наступлении «черёмуховых холодов»

https://static.news.ru/photo/08dd73e4-84f0-11eb-8b96-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Природное явление, которое синоптики называют «черёмуховые холода», может прийти в Москву на майские праздники, рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такое похолодание достаточно характерно для центральной России.

Предположительно, «черёмуховые холода» могут выстрелить 1 или 9 мая, — сказал он.

Метеоролог добавил, что волны холода могут приходить в столицу также в марте и апреле, а в общей сложности «ям холода» должно быть две-три, передаёт «Вечерняя Москва».

Но обойдётся без бешеного экстрима. Не будет такого, когда, бац — и зима в мае или июне, — заключил он.

«Черёмуховое похолодание» называют так из-за того, что оно возникает во время цветения этого растения. В это время холодает примерно на шесть градусов, а также может выпасть снег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшее воскресенье, 14 марта, в столичном регионе начнётся оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель.