Подмосковные хирурги удалили ребенку жабры Хирурги Видновской больницы прооперировали ребенка с рудиментом жаберной дуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье врачи прооперировали четырехлетнего мальчика с редкой врожденной патологией — рудиментом жаберной дуги, рассказала NEWS.ru заведующая отделением детской хирургии Видновской районной клинической больницы Виктория Жиронкина. По ее словам, у ребенка диагностировали новообразование на боковой поверхности шеи.

Рудимент жаберной дуги — сама по себе это сравнительно редкая врожденная патология, которая лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов, закончилось благополучно, и рудимент был удален. <...> На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан, — рассказала хирург.

По словам специалиста, в процессе эмбрионального развития жаберные щели заращиваются. Но при нарушении процесса образуется жаберный свищ — канал, и если он замкнут с двух сторон, то возникает киста.

В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко — рудимент жаберной дуги в виде кости. И вот такой редкий случай нам встретился в нашей практике, — призналась врач.

Ранее врачи Видновской больницы достали из носа ребенка бумажку со штрихкодом. Заведующая отделением ЛОР Кристина Таджикулова рассказала, что родители сначала пытались достать инородный предмет самостоятельно, но в итоге лишь затолкали бумажку глубже, после чего им пришлось обратиться за помощью к врачам. Операция прошла успешно и заняла не более 20 минут.