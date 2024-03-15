Врач рассказала, какой предмет 20 минут вытаскивали из носа ребенка Медики в Подмосковье вытащили из носа мальчика бумажку со штрих-кодом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Видном двухлетний мальчик попал в больницу из-за бумажки со штрих-кодом, которую засунул в нос, рассказала NEWS.ru заведующая оториноларингологическим отделением Видновской больницы Кристина Таджикулова. Родители попытались достать бумажку самостоятельно, но наоборот затолкали ее глубже.

Ребенок, играя, случайно вдохнул штрихкод от какого-то товара. Родители попытались самостоятельно извлечь инородное тело, но добились обратного результата. Удаление проводилось под контролем эндоскопии с помощью микроинструментов. Малоинвазивная операция прошла успешно и заняла не более двадцати минут, — рассказала Таджикулова.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи напомнили, что лучше не оставлять маленьких детей с мелкими деталями без присмотра.

13 марта в городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя матери. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.