Двухлетний ребенок съел наркотик отчима и отравился Mash: в Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиком отчима

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя матери, передает Telegram-канал Mash. По его данным, малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Инцидент произошел 13 марта. 22-летняя мать пострадавшего ребенка заметила, что дочка странно себя ведет, но не стала придавать этому значения. Однако, когда девочка стала дрожать и задыхаться, вызвала скорую помощь. Медики диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.

Установлено, что ребенок нашел опасное вещество в вещах мужчины, с которым проживала мать. Он был ранее судим за распространение наркотиков. В отношении девушки составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Также у матери и ее сожителя взяли на экспертизу кровь.



Ранее в Санкт-Петербурге годовалый ребенок отравился жевательным табаком своих родителей, рассказал источник в правоохранительных органах. Девочку госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. В ходе обследования в крови ребенка нашли каннабиноиды.

Известно, что ребенок съел табак, оставшись без присмотра взрослых. На родителей составили два административных протокола: о неисполнении родительских обязанностей, а также о нарушении правил въезда в Россию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.