Рецепты вкусных постных блюд для Великого поста

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Постные блюда без масла: рецепты

Великий пост длится 48 дней. В это время запрещается употреблять все продукты животного происхождения. И если в дни, когда разрешено только сухоядение, вопрос рациона решается просто, то задача, что приготовить для семьи, если можно есть термически обработанные блюда, с каждым днем становится все более сложной. В помощь хозяйкам мы подготовили список растительных масел, которыми можно заменить привычное подсолнечное, а также собрали различные постные рецепты без растительного масла. И даже подготовили пример десерта, которым можно порадовать малышей и взрослых.

Какое постное масло можно использовать в рецептах

Растительным маслом можно заменить животные жиры во многих привычных нам блюдах. При этом выбор видов таких масел сегодня на рынке велик. Наибольшей популярностью пользуются такие масла:

Кокосовое рафинированное — идеальный вариант для жарки.

Кокосовое нерафинированное — подходит для приготовления десертов и сладкой выпечки, для добавления в каши.

Горчичное — используют для приготовления салатов и тушения.

Оливковое первого отжима — подойдет для приготовления овощей.

Льняное — нельзя подвергать нагреванию, поэтому обычно им заправляют холодные блюда.

Однако во время Великого поста довольно много дней, когда в пищу запрещено употреблять даже растительные масла. Поэтому привычные блюда приходится адаптировать.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Постное масло в рецептах

Рецепты основных постных блюд без масла

Некоторые блюда без масла не очень привычны на вкус. Если вы соблюдаете пост в первый раз, это может стать серьезным неудобством. Поэтому в некоторые из них можно добавлять различные разрешенные продукты с ярким вкусом, чтобы помочь себе адаптироваться к новому рациону.

Так, например, чтобы сделать вкуснее каши, в них можно добавить:

варенье из различных ягод;

мороженые фрукты;

сухофрукты;

мед;

орехи;

семечки;

сушеный кокос;

тыкву.

Например, для приготовления пшенной каши с тыквой без масла нам понадобится:

Пшено — 1 ст.

Вода — 2,5 ст.

Тыква — 250 г.

Соль — по вкусу.

Мед — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты постных блюд без масла

Пшено промыть, залить водой и поставить на большой огонь, после закипания огонь убавить, добавить соль и закрыть кастрюлю крышкой. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать мелкими кубиками и через 10 минут варки добавить в кашу. С момента закипания пшено необходимо варить 30 минут. После этого огонь необходимо выключить, а кашу оставить на конфорке, чтобы она «дошла», или убрать с плиты и укутать кастрюлю одеялом. Через 30 минут пшенную кашу с тыквой можно подавать к столу, добавив в тарелки мед. Кроме этого, кашу можно приправить дроблеными орехами или семенами льна и подсолнуха.

Аналогичным образом, с тыквой или без, можно приготовить любую кашу:

овсяную;

манную;

пшеничную;

кукурузную;

рисовую.

Гречневую кашу, горошницу или булгур, которые принято есть с солью, также можно приправить морковью или луком.

Кроме этого, без масла можно приготовить любые овощи. Их достаточно просто отварить с солью, потушить с приправами в небольшом количестве воды или запечь в фольге или глиняном горшочке под крышкой из постного теста.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Постный рецепт

Как приготовить постные супы по рецепту без масла в Великий пост

Если говорить о приготовлении супов, то рецепт практически любого из них можно адаптировать для постного меню:

грибного;

щей;

рассольника;

борща;

супов-пюре.

Например, приготовить постные щи можно следующим образом. По рецепту нам потребуется:

Фасоль красная — 2/3 стакана.

Капуста квашеная — 400 г.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 1 шт.

Чеснок, соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Фасоль необходимо замочить на ночь в холодной воде. Затем добавить соль и варить в течение часа после закипания. Вода после варки окрасится в бурый цвет, поэтому для сохранения аппетитного цвета супа ее лучше слить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Постные супы по рецепту без масла в Великий пост

В кастрюлю для супа налить достаточное количество воды, после закипания добавить туда квашеную капусту, дать покипеть 15 минут. Лук очистить и мелко нарезать. На горячую сковороду с антипригарным покрытием выложить лук, добавить немного воды и тушить на маленьком огне в течение пяти минут, постоянно помешивая. Затем добавить тертую на крупной терке морковь, перемешать и тушить под крышкой пять минут. После этого на сковороду добавить мелко нарезанные помидоры и тушить еще три минуты.

В кастрюлю с капустой переложить зажарку, добавить фасоль и специи. Дать покипеть 15 минут на маленьком огне и выключить. Суп лучше не снимать с раскаленной конфорки еще около 20 минут. Это позволит щам настояться. Подавать их можно со свежей зеленью.

Постный рецепт вкусного десерта без растительного масла

Несмотря на то что во время поста не запрещены сладкие продукты, такие как мед, свежие и сушеные фрукты, иногда хочется побаловать себя каким-нибудь десертом к чаю. Но большинство популярных рецептов содержат животные продукты. Однако опытные хозяйки путем проб и ошибок смогли адаптировать такие рецепты для соблюдения поста. Так, например, можно приготовить из разрешенных продуктов бланманже. В соответствии с постным рецептом нам понадобится:

Растительное молоко — 500 мл.

Кукурузный крахмал — 55 г.

Сахар — 120 г.

Замороженная вишня без косточек — 200 г.

Ванилин — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Постный рецепт вкусного десерта без растительного масла

В качестве растительного молока можно взять соевое, кокосовое, миндальное или любое другое. 400 мл его надо вылить в сотейник, добавить 70 г сахарного песка и поставить на маленький огонь. В оставшемся молоке развести 45 г кукурузного крахмала и ваниль. Затем тонкой струйкой, непрерывно помешивая, вылить полученную смесь в сотейник к нагретому молоку. Довести до кипения, постоянно помешивая. Когда смесь станет густой, ее нужно снять с огня и разлить в пиалы или креманки.

Вишню и остатки сахара выложить в чистый сотейник. В отдельной емкости смешать остатки крахмала с небольшим количеством воды. Затем, непрерывно помешивая, добавить смесь к ягодам. Когда масса загустеет, снять сотейник с огня. Вишневую начинку необходимо выложить поверх первого слоя в формочки и убрать в холод на два часа.

Готовый десерт можно посыпать какао, корицей или измельченными орехами и подавать к столу.

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