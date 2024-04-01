1 апреля: Дарья Грязная, день смеха и растворимого кофе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Праздники 1 апреля

1 апреля — уже 92-й день 2024 года в соответствии с григорианским календарем. До Нового года остается еще 274 дня. Самый известный праздник 1 апреля — День смеха. Православные христиане продолжают готовиться к Светлой Пасхе и соблюдают Великий пост. Расскажем, какие еще праздники можно отметить 1 апреля.

Какие праздники отмечают 1 апреля восточные христиане в России и других странах

Православные христиане продолжают говение в рамках Великого поста — это традиционная подготовка к празднику Пасхи. 1 апреля — 15-й день соблюдения ограничений. Разрешено сухоядение — к столу можно подавать пищу без термической обработки: орехи, мед, свежие и сушеные фрукты и овощи. Также можно есть хлеб и пить воду.

Кроме того, 1 апреля восточные христиане в России и других странах отмечают праздник Смоленской иконы Богоматери «Умиление». Лик Богородицы, по легенде, помог обороняющимся сохранить Смоленск от поляков в начале XVII века. Перед иконой молятся о семейном благополучии и выздоровлении от «женских» болезней.

Фото: dimitriy-hram-kursk.ru 1 апреля

Еще в этот день христиане поминают святых мучеников Хрисанфа и его супругу Дарию, погибших за христову веру в III столетии. В народе эту святую прозвали Дарьей Грязной — по поверьям, мученица пятнает грязью одежду людей, которые не соблюдают заповеди и желают зла близким.

Славяне считали, что в этот день домовой просыпается после зимней спячки. Мифического хозяина дома старались всячески задобрить угощениями, чтобы он после долгого сна не впал в плохое настроение и не начал пакостить в доме.

Какие мирские праздники приходятся на 1 апреля 2024 года

Помимо церковных, на 1 апреля 2024 года выпадает целый список мирских праздников.

День смеха, или День дурака. Отмечают в разных странах. В этот день принято шутить и устраивать розыгрыши, которые порой бывают довольно жестокими.

Отмечают и международный день птиц. Этот праздник важен не только для орнитологов, но и для тех, у кого дома живут пернатые питомцы, а также для всех, кто в теплое время года любит слышать за окном птичьи трели.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru 1 апреля 2024 года

В Японии будут отмечать ежегодный весенний фестиваль танца.

В 246-й раз 1 апреля 2024 года отпразднует день рождения знак $.

Также на эту дату приходится День коньяка, растворимого кофе, математиков, тромбонистов и атеистов.

Какие праздники и памятные даты приходятся на 1 апреля

Есть в списке важных событий для 1 апреля 2024 года и другие памятные даты и праздники, накопившиеся за длинную историю человечества.

1778 год — торговец из Нового Орлеана Оливер Поллок придумал и ввел в оборот значок доллара $.

1828 год — в этот день в Санкт-Петербурге строители начали установку первой из 112 колонн Исаакиевского собора. В основание колонны была вмурована памятная медаль.

1875 год — британская газета Times стала первым в мире печатным изданием, которое разместило на своих страницах прогноз погоды на неделю.

1877 год — в Мариинском театре прошла премьера оперы «Аида» на русском языке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Важные даты 1 апреля

1889 год — в магазины Чикаго поступила в продажу первая в мире посудомоечная машина. Ее изобретателем стала Джозефина Кокрейн, которая первоначально сконструировала это устройство для своих личных нужд.

1890 год — в США выдан первый в мире патент на троллейбус. Его получил эмигрант из Бельгии Шарль Ван Депуле.

1926 год — на страницах французского журнала Le Navire d’Argent вышел отрывок из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Бегство Жака Берниса». Рассказ назывался «Летчик» и остался единственным сохранившимся элементом произведения знаменитого француза — рукопись была утеряна.

1938 год — на презентации в Швейцарии публике впервые предложили попробовать растворимый кофе под маркой Nescafé.

1940 год — в США впервые был представлен электронный микроскоп.

1960 год — на орбиту Земли выведен первый в мире спутник TIROS-1, благодаря которому стало возможным телевизионное вещание из космоса.

1972 год — на презентации компании Intel был представлен микропроцессор 8008.

1976 год — в США основана Apple Computer Company.

Фото: Marcin Wichary/CC BY 2.0/wikipedia/commons События 1 апреля

2004 год — пользователям стал доступен почтовый сервис Gmail на базе поисковика Google.

В этот день родились:

1578 год — британский анатом, основоположник современной эмбриологии Уильям Гарвей.

1809 год — писатель, драматург, поэт, автор произведений «Мертвые души», «Вий», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Записки сумасшедшего» Николай Гоголь.

1815 год — выдающийся политический деятель, первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.

1868 год — французский драматург, автор сочинений «Принцесса Греза», «Орленок», «Шантеклер», «Сирано де Бержерак» Эдмон Ростан.

1873 год — русский композитор, автор опер, концертов, рапсодий, сюит, вокализов и романсов Сергей Рахманинов.

1906 год — советский авиаинженер, конструктор самолетов серии Як Александр Яковлев.

1908 год — американский психолог, известный созданием пирамиды базовых потребностей человека, Абрахам Маслоу.

1934 год — советский и американский теле- и радиожурналист Владимир Познер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дни рождения 1 апреля

1965 год — российская актриса, известная по ролям в фильмах и сериалах «Ангел в сердце», «Журов», «Хранить вечно», «Королева Марго», «В круге первом», «Бандитский Петербург: Адвокат», Ольга Дроздова.

1983 год — российский певец и шоумен Сергей Лазарев.

В этот день мир покинули:

1863 год — швейцарский математик, один из основоположников синтетической геометрии Якоб Штейнер.

1939 год — советский педагог, автор «Педагогической поэмы» Антон Макаренко.

1981 год — советская писательница, автор стихов для детей «Мишка», «Бычок», «Мячик», «Разговор с мамой», «Я выросла», «Дом проснулся на заре» Агния Барто.

1991 год — советская актриса, воплотившая на телеэкране незабываемые образы Черепахи Тортиллы в фильме «Приключения Буратино» и миссис Хадсон в советском телесериале про Шерлока Холмса, Рина Зеленая.

2017 год — советский поэт, автор произведений «Банальная развязка», «Нью-Йорская элегия», «Я хотел бы», «Старый друг», «Пролог», «Первая женщина» Евгений Евтушенко.

2022 год — советская и российская актриса, сыгравшая роли в лентах «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж» 1979 и 2016 годов, «Светлая личность», «Чародеи», «Россия молодая», Александра Яковлева.

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