Куклачев рассказал, как стал дрессировщиком кошек Дрессировщик Куклачев: на идею выступать с кошками натолкнула жена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дрессировщик Юрий Куклачев признался, что на идею выступать с кошками его натолкнула жена. В разговоре с KP.RU он отметил, что они взяли первого котенка с улицы, когда уже работали в цирке. По словам артиста, его супруга предложила ему накормить животное, а для этого нужно было принести его в дом.

Супруга у меня хитрая, она не сказала «ой как жалко кошечку». Она сказала: «Давай накормим». А раз накормим, значит, надо принести домой. <...> Кошки очень благодарные животные, они отвечают взаимностью мгновенно. Он обнял меня и смотрит в глаза. И тут у меня появилась идея — а почему бы нам не выступать вместе? — рассказал Куклачев.

Дрессировщик отметил, что до него никто не пробовал выступать с кошками. Он рассказал, что клоун Борис Вяткин, с которым он в то время работал, смеялся над ним и обещал подарить свою собаку Манюню, чтобы тот выступал с ней, а не пытался дрессировать котов.

Когда принес котенка в цирк, клоун Борис Вяткин надо мной смеялся: «С кошками даже Дуров не справился! Подожди, вот уйду на пенсию, подарю тебе свою Манюню, будешь с собакой выступать!» — уточнил артист.

Куклачев ранее рассказал, что решил не отменять свое эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» после теракта в «Крокусе». По его словам, он хочет таким образом показать всему миру, что Россию не запугать.