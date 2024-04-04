4 апреля приходится на 95-й день 2024 года по григорианскому календарю. До празднования Нового, 2025 года остается 271 день. Православные христиане продолжают поститься и отмечают праздник иконы Богоматери «Изборская». Еще в эту дату можно отметить день полноприводного джипа, крыс, лжи и объятий с журналистами. Узнаем, какие еще важные даты приходятся на 4 апреля.
Праздники, отмечаемые 4 апреля православными христианами в России
У восточных христиан идет 18-й день Великого поста. Чтобы правильно подготовиться к празднику Светлой Пасхи, 4 апреля 2024 года в пищу разрешено употреблять продукты растительного происхождения, приготовленные без масла. Можно варить каши и овощные супы, запекать или тушить овощи и грибы, есть свежие и сушеные фрукты, мед и орехи. До конца Великого поста остается 30 дней.
Также 4 апреля православные отмечают праздник иконы Богоматери «Изборская». Впервые этот образ появился в Изборске в середине XVII века — его принесла в храм жившая в посаде вдова, чтобы защитить город от напавших на него немецких захватчиков. Очевидцы описывали, что икона замироточила в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Поэтому было принято решение молиться перед образом день и ночь, в результате чего осаждавшие город войска ушли ни с чем.
Еще один церковный праздник, который будут отмечать 4 апреля 2024 года, посвящен священномученику Василию из Анкиры. В середине IV века этот священник боролся с последователями арианства, подвергся пыткам, однако от христовой веры не отрекся. На Руси этот праздник называли Василий Теплый. Считалось, что в этот день за окном должна быть непременно теплая погода. Хозяйки с утра пекли круглые лепешки из пшеничной муки, которые подавали на завтрак.
Какие мирские праздники отмечают 4 апреля
Также 4 апреля в России и во всем мире будут отмечать следующие праздники:
- профессиональный праздник веб-мастеров;
- День специалистов по настройке фортепиано;
- Международный день крыс;
- День для объятий с журналистами;
- День почитателей полноприводных внедорожников;
- День любителей моркови;
- День витамина С;
- День лгунов.
Какие исторические праздники и важные даты будем вспоминать 4 апреля 2024 года
4 апреля также отмечают ряд исторических праздников и памятных дат.
1147 год — первое сообщение о небольшом селении Москва в Ипатьевской летописи. Именно в этом местечке его основатель князь Юрий Долгорукий устроил пир в честь одного из своих дальних родственников.
1558 год — царь Иван Грозный подписал разрешение для купцов из рода Строгановых, согласно которому они могли использовать под свои нужды все незаселенные земли в бассейне реки Камы.
1581 год — за успешное завершение кругосветного путешествия, в ходе которого он заявил права Англии на Новый Альбион (современный штат Калифорния), Фрэнсис Дрейк был посвящен в рыцари на борту своего судна. Посвящение проводила лично английская королева Елизавета I, для этой цели прибывшая в порт Детфорда.
1785 год — в Англии запатентован первый в мире ткацкий станок с ножным приводом. Его сконструировал британский изобретатель Эдмунд Картрайт.
1850 год — населенный пункт Лос-Анджелес на западном побережье Северной Америки получил статус города.
1934 год — дорожный рабочий из Великобритании Перси Шоу предложил использовать для повышения безопасности движения в ночное время суток резиновые повязки с вставленными кусочками камня, отражающими свет на манер кошачьего глаза. Впервые обвязки «кошачий глаз» появились на дорогах в Йоркшире.
1949 год — в Советском Союзе начали глушить зарубежные радиостанции.
1973 год — на Манхэттене открылось здание Всемирного торгового центра.
1983 год — американцы успешно запустили в первый полет космический челнок «Челленджер».
4 апреля появились на свет:
1818 год — британский писатель, прославившийся приключенческими произведениями, среди которых наиболее известны «Квартеронка», «Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов», «Белый вождь», Томас Майн Рид.
1821 год — американский инженер, изобретший цилиндрический замок для двери, Линус Йель.
1823 год — немецко-британский изобретатель, создатель регенеративной печи, ставшей прообразом мартена, Карл Вильгельм Сименс.
1910 год — советский писатель, автор романов «Россия молодая», «Дело, которому ты служишь», написавший сценарии к фильмам «Дорогой мой человек», «Дело Румянцева», «Дай лапу, Друг!», Юрий Герман.
1928 год — советская актриса, известная по лентам «Тихий Дон», «Добровольцы», «Неоконченная повесть», «Все остается людям», Элина Быстрицкая.
1932 год — советский режиссер, прославившийся фильмами, которые стали культовыми, «Солярис», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Зеркало», Андрей Тарковский.
1938 год — советский и российский поэт, автор стихов для песен «Маэстро», «Вернисаж», «Звездное лето», «Балет», «Делу время», «Еще не вечер», «Кабриолет», Илья Резник.
1952 год — британский певец, гитарист, известный исполнением блюзов, Гэри Мур.
1960 год — британский актер, прославившийся ролью агента Смита в «Матрице», Хьюго Уивинг.
1967 год — российский шоумен, актер, телеведущий Дмитрий Нагиев.
1979 год — австралийский актер, известный по фильмам «История рыцаря», «Горбатая гора», «Темный рыцарь», Хит Леджер.
Кроме этого, в этот день мир покинули:
1538 год — мать и регент будущего царя Ивана Грозного княгиня Елена Глинская.
1841 год — американский президент, побивший рекорд по самому непродолжительному времени пребывания на посту — 32 с половиной дня, — Уильям Гаррисон.
1929 год — немецкий инженер, один из первопроходцев в конструировании автомобилей Карл Бенц.
1968 год — американский священник, борец за гражданское равноправие Мартин Лютер Кинг.
2019 год — советский режиссер, известный по фильмам «Джентльмены удачи», «Мимино», «Афоня», Георгий Данелия.
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