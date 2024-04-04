4 апреля: праздник иконы Богоматери «Изборская», день крыс и моркови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

4 апреля 2024 года

4 апреля приходится на 95-й день 2024 года по григорианскому календарю. До празднования Нового, 2025 года остается 271 день. Православные христиане продолжают поститься и отмечают праздник иконы Богоматери «Изборская». Еще в эту дату можно отметить день полноприводного джипа, крыс, лжи и объятий с журналистами. Узнаем, какие еще важные даты приходятся на 4 апреля.

Праздники, отмечаемые 4 апреля православными христианами в России

У восточных христиан идет 18-й день Великого поста. Чтобы правильно подготовиться к празднику Светлой Пасхи, 4 апреля 2024 года в пищу разрешено употреблять продукты растительного происхождения, приготовленные без масла. Можно варить каши и овощные супы, запекать или тушить овощи и грибы, есть свежие и сушеные фрукты, мед и орехи. До конца Великого поста остается 30 дней.

Также 4 апреля православные отмечают праздник иконы Богоматери «Изборская». Впервые этот образ появился в Изборске в середине XVII века — его принесла в храм жившая в посаде вдова, чтобы защитить город от напавших на него немецких захватчиков. Очевидцы описывали, что икона замироточила в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Поэтому было принято решение молиться перед образом день и ночь, в результате чего осаждавшие город войска ушли ни с чем.

Фото: РИА Новости 4 апреля

Еще один церковный праздник, который будут отмечать 4 апреля 2024 года, посвящен священномученику Василию из Анкиры. В середине IV века этот священник боролся с последователями арианства, подвергся пыткам, однако от христовой веры не отрекся. На Руси этот праздник называли Василий Теплый. Считалось, что в этот день за окном должна быть непременно теплая погода. Хозяйки с утра пекли круглые лепешки из пшеничной муки, которые подавали на завтрак.

Какие мирские праздники отмечают 4 апреля

Также 4 апреля в России и во всем мире будут отмечать следующие праздники:

профессиональный праздник веб-мастеров;

День специалистов по настройке фортепиано;

Международный день крыс;

День для объятий с журналистами;

День почитателей полноприводных внедорожников;

День любителей моркови;

День витамина С;

День лгунов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздники 4 апреля

Какие исторические праздники и важные даты будем вспоминать 4 апреля 2024 года

4 апреля также отмечают ряд исторических праздников и памятных дат.

1147 год — первое сообщение о небольшом селении Москва в Ипатьевской летописи. Именно в этом местечке его основатель князь Юрий Долгорукий устроил пир в честь одного из своих дальних родственников.

1558 год — царь Иван Грозный подписал разрешение для купцов из рода Строгановых, согласно которому они могли использовать под свои нужды все незаселенные земли в бассейне реки Камы.

1581 год — за успешное завершение кругосветного путешествия, в ходе которого он заявил права Англии на Новый Альбион (современный штат Калифорния), Фрэнсис Дрейк был посвящен в рыцари на борту своего судна. Посвящение проводила лично английская королева Елизавета I, для этой цели прибывшая в порт Детфорда.

1785 год — в Англии запатентован первый в мире ткацкий станок с ножным приводом. Его сконструировал британский изобретатель Эдмунд Картрайт.

Фото: Science Museum/TEXC000041/Global Look Press Важные даты 4 апреля

1850 год — населенный пункт Лос-Анджелес на западном побережье Северной Америки получил статус города.

1934 год — дорожный рабочий из Великобритании Перси Шоу предложил использовать для повышения безопасности движения в ночное время суток резиновые повязки с вставленными кусочками камня, отражающими свет на манер кошачьего глаза. Впервые обвязки «кошачий глаз» появились на дорогах в Йоркшире.

1949 год — в Советском Союзе начали глушить зарубежные радиостанции.

1973 год — на Манхэттене открылось здание Всемирного торгового центра.

1983 год — американцы успешно запустили в первый полет космический челнок «Челленджер».

4 апреля появились на свет:

1818 год — британский писатель, прославившийся приключенческими произведениями, среди которых наиболее известны «Квартеронка», «Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов», «Белый вождь», Томас Майн Рид.

1821 год — американский инженер, изобретший цилиндрический замок для двери, Линус Йель.

1823 год — немецко-британский изобретатель, создатель регенеративной печи, ставшей прообразом мартена, Карл Вильгельм Сименс.

Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press Памятные даты 4 апреля

1910 год — советский писатель, автор романов «Россия молодая», «Дело, которому ты служишь», написавший сценарии к фильмам «Дорогой мой человек», «Дело Румянцева», «Дай лапу, Друг!», Юрий Герман.

1928 год — советская актриса, известная по лентам «Тихий Дон», «Добровольцы», «Неоконченная повесть», «Все остается людям», Элина Быстрицкая.

1932 год — советский режиссер, прославившийся фильмами, которые стали культовыми, «Солярис», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Зеркало», Андрей Тарковский.

1938 год — советский и российский поэт, автор стихов для песен «Маэстро», «Вернисаж», «Звездное лето», «Балет», «Делу время», «Еще не вечер», «Кабриолет», Илья Резник.

1952 год — британский певец, гитарист, известный исполнением блюзов, Гэри Мур.

1960 год — британский актер, прославившийся ролью агента Смита в «Матрице», Хьюго Уивинг.

1967 год — российский шоумен, актер, телеведущий Дмитрий Нагиев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дни рождения 4 апреля

1979 год — австралийский актер, известный по фильмам «История рыцаря», «Горбатая гора», «Темный рыцарь», Хит Леджер.

Кроме этого, в этот день мир покинули:

1538 год — мать и регент будущего царя Ивана Грозного княгиня Елена Глинская.

1841 год — американский президент, побивший рекорд по самому непродолжительному времени пребывания на посту — 32 с половиной дня, — Уильям Гаррисон.

1929 год — немецкий инженер, один из первопроходцев в конструировании автомобилей Карл Бенц.

1968 год — американский священник, борец за гражданское равноправие Мартин Лютер Кинг.

2019 год — советский режиссер, известный по фильмам «Джентльмены удачи», «Мимино», «Афоня», Георгий Данелия.

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