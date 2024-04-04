Что известно о задержании главы букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина

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Игорь Ляпустин

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина по делу о мошенничестве. Что об этом известно?

Чем известна компания «Мелбет»

«Ляпустин является гендиректором компании „Мелофон“, владеющей доменом Melbet. ru. Именно с ее деятельностью может быть связано задержание, сейчас с главой конторы работают силовики. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. „Мелбет“ входит в десятку рейтинга российских легальных букмекерских контор, принимает ставки на спорт в нескольких дисциплинах, является титульным партнером Первой лиги по футболу», — передает SHOT.

В интервью «Рейтингу букмекеров» Игорь Ляпустин заявлял, что «Мелбет» — это надежный и легальный букмекер.

«БК позиционирует себя как надежного и легального букмекера на территории РФ. Нашей целевой аудиторией являются люди, достигшие 18 лет, интересующиеся спортивными событиями и ставками на спорт. Фишка компании — в креативности и нестандартности позиционирования на рынке (все это вы сможете наблюдать в течение этого года); прозрачность, честность и открытая позиция перед игроками. Все ставки игроков застрахованы банковской гарантией на сумму 500 миллионов рублей», — говорил он.

Также Ляпустин признавал, что иногда из-за технических неполадок некоторые пользователи сталкивались с проблемой вывода денежных средств.

«Как и у любых других многопользовательских онлайн-проектов, у нас тоже бывают технические сбои, и иногда, хотя крайне редко, отдельные игроки могут испытывать трудности с выводом. Характер технических сбоев носит индивидуальный характер, который локализуется и исправляется техническими специалистами компании сразу после обращения игроков в техническую поддержку сайта. Она работает круглосуточно. Всего от общего числа выводов средств такие технические ошибки, а также индивидуальные ошибки игроков при выводе средств занимают не более 1–2%», — пояснял глава БК «Мелбет».

В чем подозревают Ляпустина

Игорю Ляпустину вменяется мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье Уголовное кодекса составляет до 15 лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ляпустина И. В., подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — пояснили в суде.

По информации Telegram-канала SHOT, за 2022–2023 год «Мелбет» заработала порядка 24 млрд рублей.

«По нашим данным, последний отчет о финансовых результатах букмекерской конторы был сдан три недели назад. За 2022–2023 год компания заработала около 8 млрд рублей чистой прибыли, а выручка составляла 24 млрд в год», — говорится в публикации канала.

В пресс-службе компании пояснили SHOT, что продолжают работать в штатном режиме, но задержание Ляпустина не комментируют.

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