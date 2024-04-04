Стало известно о задержании главы крупной букмекерской конторы SHOT: главу «Мелбета» Ляпустина задержали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали. По данным канала, против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает канал, последний отчет о финансовых результатах букмекерской конторы был сдан три недели назад, за 2022–2023 годы чистая прибыль компания составила 8 млрд рублей, выручка — 24 млрд рублей в год.

По информации SHOT, Ляпустин занимает должность гендиректора компании «Мелофон», которая владеет доменом Melbet.ru. Канал утверждает, что задержание может быть связано с ее деятельностью. SHOT сообщает, что сейчас с бизнесменом работают силовики, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В конторе каналу заявили, что работают в штатном режиме, задержание главы комментировать отказались.

«Мелбет» находится в десятке рейтинга российских легальных букмекерских контор. Она принимает ставки на спорт по ряду дисциплин. Компания также выступает титульным партнером первой лиги по футболу.

Ранее стало известно, что в 88% случаев игроки проиграли судебные дела против российских букмекеров в 2023 году. Отчет с соответствующими сведениями представил портал SportClan.ru. В него также вошли статистические данные судебных разбирательств букмекеров против различных ведомств и спортивных клубов.