Исследование: лишь 12% игроков выиграли в судах у букмекеров в 2023 году

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В 88% случаев игроки проиграли судебные дела против российских букмекеров в 2023 году, следует из данных, опубликованных информационным порталом SportClan.ru.

В отчете также приводятся статистические данные судебных разбирательств букмекеров против различных ведомств и спортивных клубов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральную налоговую службу (ФНС), гандбольный клуб «Балтийская заря» и др.

Сначала рассмотрим статистику судебных решений букмекеров против игроков за 2023 год.

Букмекеры против игроков

Количество вынесенных решений 52 Решений в пользу букмекеров 46 Процент побед букмекеров 88.46% Букмекеры с наибольшим количеством дел Winline, Лига Ставок, BetBoom и 1xСтавка

Как показывает практика, игроку в суде крайне сложно доказать свою правоту против букмекерской конторы.

В основной массе претензии игроков связаны с невыплатой выигрышей. И самыми распространенными причинами этого являются выявленные мультиаккаунтинг и групповые ставки.

Эффективнее всех защищаются букмекеры Winline и «Лига Ставок»: 10 и 8 выигрышных дел при таком же количестве судебных дел (100%-я реализация).

Далее приведем статистику судебных решений, где оппонентами букмекеров выступали компании, ИП, организации (ассоциации) и государственные ведомства.

Всего по таким делам суды в 2023 году выносили решения 22 раза. 10 раз побеждали букмекерские конторы (45.45%). Наиболее частыми участниками процессов против юрлиц становились букмекеры Pari, «Лига Ставок» и «1xСтавка» – по 4 дела.

Букмекеры против компаний, ассоциаций, ведомств

Количество вынесенных решений 22 Решений в пользу букмекеров 10 Процент побед букмекеров 45.45% Букмекеры с наибольшим количеством дел Лига Ставок, 1xСтавка, Pari

Также в отчете SportClan.ru приводится географическая составляющая судебных процессов с участием российских букмекеров. Согласно подсчетам, чаще всего такие суды проходили в Москве – 48 исков. Следом идут Брянск и Ростов-на-Дону – 10 и 6 исков соответственно.