В 88% случаев игроки проиграли судебные дела против российских букмекеров в 2023 году, следует из данных, опубликованных информационным порталом SportClan.ru.
В отчете также приводятся статистические данные судебных разбирательств букмекеров против различных ведомств и спортивных клубов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральную налоговую службу (ФНС), гандбольный клуб «Балтийская заря» и др.
Сначала рассмотрим статистику судебных решений букмекеров против игроков за 2023 год.
Букмекеры против игроков
|
Количество вынесенных решений
|
52
|
Решений в пользу букмекеров
|
46
|
Процент побед букмекеров
|
88.46%
|
Букмекеры с наибольшим количеством дел
|
Winline, Лига Ставок, BetBoom и 1xСтавка
Как показывает практика, игроку в суде крайне сложно доказать свою правоту против букмекерской конторы.
В основной массе претензии игроков связаны с невыплатой выигрышей. И самыми распространенными причинами этого являются выявленные мультиаккаунтинг и групповые ставки.
Эффективнее всех защищаются букмекеры Winline и «Лига Ставок»: 10 и 8 выигрышных дел при таком же количестве судебных дел (100%-я реализация).
Далее приведем статистику судебных решений, где оппонентами букмекеров выступали компании, ИП, организации (ассоциации) и государственные ведомства.
Всего по таким делам суды в 2023 году выносили решения 22 раза. 10 раз побеждали букмекерские конторы (45.45%). Наиболее частыми участниками процессов против юрлиц становились букмекеры Pari, «Лига Ставок» и «1xСтавка» – по 4 дела.
Букмекеры против компаний, ассоциаций, ведомств
|
Количество вынесенных решений
|
22
|
Решений в пользу букмекеров
|
10
|
Процент побед букмекеров
|
45.45%
|
Букмекеры с наибольшим количеством дел
|
Лига Ставок, 1xСтавка, Pari
Также в отчете SportClan.ru приводится географическая составляющая судебных процессов с участием российских букмекеров. Согласно подсчетам, чаще всего такие суды проходили в Москве – 48 исков. Следом идут Брянск и Ростов-на-Дону – 10 и 6 исков соответственно.