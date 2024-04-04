Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 апреля, видео, фото

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале сегодня, 4 апреля, опубликовала видео, как панда Катюша искала посетителей зоосада. Какие последние новости известны о маленьком животном?

Почему вчера закрылся столичный зоопарк

Вчера, 3 апреля, пресс-служба Московского зоопарка сообщила, что учреждение закрывается в 15:00 из-за штормового предупреждения.

«Уважаемые посетители! В связи с поступившим штормовым предупреждением (ожидается сильный ветер с порывами 16–21 м/с) наш зоопарк временно закрывается для посетителей. Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны», — говорилось в публикации.

Сегодня столичный зоосад работает в штатном режиме.

«Друзья, зоопарк снова открыт! Мы работаем сегодня в штатном режиме — и ждем всех в гости», — отметили в пресс-службе.

Как Катюша искала гостей зоопарка

Акулова продемонстрировала кадры, где панда Катюша подошла к ограждению большого вольера и не понимала, почему в зоопарке нет посетителей. При этом на заднем плане спокойно гуляла ее мама Диндин и не удивлялась происходящему.

«Эй! Где вы? Где вы все???» — подписала видео руководитель столичного зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram обещали, что обязательно в ближайшее время посетят зоопарк, и отмечали, как Катюша позировала перед оператором.

«Ничего, Катюша, один день можно и потерпеть. Вчера погода в Москве была не самая лучшая, но вот сегодня можно и навестить тебя»;

«Как малышка позирует перед оператором, как будто в фильме играет. А ее мама Диндин спокойно разгуливает по вольеру и ни на что не обращает внимания. Вот что значит возраст и выдержка»;

«Ой-ой-ой, наконец-то мы сможем рассмотреть это пушистое чёрно-белое чудо с такого ракурса»;

«Катюша — умнейшая девочка. Даже сквозь темное стекло учуяла, что там тысячи глаз смотрят на нее. Как чувствует, где „градус любви“ к ней зашкаливает, — подошла и передала свой „привет“», — отмечали подписчики гендиректора Московского зоопарка.

Когда Катюшу могут увезти в Китай

Начальник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Ирина Овчинникова рассказывала, что Катюшу отправят в Китай, когда ей исполнится четыре года.

«Сейчас мы об этом не думаем. Мы наслаждаемся сегодняшним днем и возможностью работать с такими животными. Но мы понимаем, что Катюша уедет. Там у нее жених будет. Они создадут пару. У нее прекрасная генетика, прекрасная мама, и мы уверены, что материнские качества Диндин передадутся также и Катюше», — говорила она.

Также в пресс-службе зоосада подтвердили, что в четыре года Катюша отправится в КНР, чтобы там размножаться.

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