Что осталось от энергосистемы Украины после массированных атак ВС РФ

Фото: t.me/dsns_telegram

После массированных ударов ВС РФ по объектам энергетической системы Украины Киев сохраняет контроль примерно над тремя работоспособными АЭС, шестью ГЭС и от пяти до трех ТЭС, передает Telegram-канал «Объясняет Readovka». Что об этом известно?

Как ВС РФ бьют по энергетике Украины

В Министерстве обороны России 22 марта сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины.

«Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», — отмечали в пресс-службе ведомства.

В Минобороны отметили, что в результате удара было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Также сегодня в пресс-службе энергогенерирующей компании «Центрэнерго» заявили, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины была полностью разрушена после ударов 22 марта.

Фото: t.me/dsns_telegram

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», — говорилось в сообщении.

В каком состоянии сейчас находится энергосистема Украины

По данным Readovka, в настоящее время Киев сохраняет контроль примерно над тремя работоспособными АЭС, шестью ГЭС и от пяти до трех ТЭС.

«На текущий момент Киев сохраняет контроль над тремя работоспособными АЭС (общая мощность до 7,4 ГВт), шестью ГЭС (общая мощность до 4,5 ГВт) и от пяти до трёх ТЭС (общая мощность до 7,8 ГВт). Однако значения для ГЭС и ТЭС — это, скорее всего, верхняя граница оценки: часть работоспособных электростанций тоже подвергалась ударам, а некоторые энергоблоки были остановлены из-за неисправностей, поэтому реальные числа будут значительно ниже», — говорится в публикации.

Авторы канала объяснили, что сейчас на Украине наблюдается критическая ситуация в вопросе генерирующих мощностей, и на все оборудование ложится высокая нагрузка.

«То есть верхняя оценка генерирующих мощностей Украины на текущий момент — 19,7 ГВт. Но более реалистично говорить о 14–15 ГВт. Вместе с тем в Киеве пока могут рассчитывать на трансфер из ЕС — это еще до 2 ГВт. В то же время среднее потребление Украины колеблется от 10 ГВт до 14 ГВт. Казалось бы, этого хватит, но в реальности ситуация критическая: энергетики лишены возможности для маневра и вынуждены снабжать пострадавшие регионы электроэнергией от удалённых электростанций. Это и потери (существенные) при транспортировке, и просто крайне высокая нагрузка на оборудование, задействованное для маршрутизации сети», — добавил источник.

Фото: t.me/dsns_telegram

Что может быть дальше

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале опубликовал мнение знакомого, который связан с энергетической сферой. Он сообщил, что ВС РФ могут устроить Украине «коллапс», постепенно уничтожая ГЭС, ТЭС, ТЭЦ.

«Выносят генерацию. Это жестко. Демонстрация, что терпение кончилось и мы готовы обесточить соседа. Восстановление ГЭС, ТЭС, ТЭЦ и т. д. — это дорого и долго. Сроки слабо прогнозируемы. Оборудование дорогое и времен СССР. Замены нет. Никакие самые мощные дизель-генераторы, заменить генерацию не в состоянии. Но!!! В УССР была излишняя генерация для республики, и она поставляла электроэнергию. Сейчас, со спадом потребления, из-за спада предприятий, они могут выскочить за счет АЭС, которые пока не трогают. Однако дальше, если „вынесем“ тяговые подстанции, идущие от АЭС, — коллапс», — рассказал он.

Авторы проекта WarGonzo считают, что отсутствие энергетической инфраструктуры серьезно осложнит ВСУ попытки атаковать приграничные территории России.

«Враг давно использует Харьковскую область как плацдарм и базу для террористических атак по приграничным районам нашей страны. Отсутствие энергетической инфраструктуры серьезно осложнит ему эту задачу», — говорится в публикации канала.

Читайте также:

«Жуткая картина». Что спасатели увидели в «Крокусе» сразу после теракта

Сколько погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»: данные за 30 марта

Теракт в «Крокусе»: последние новости 30 марта, сколько жертв, пострадавших