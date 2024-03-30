Теракт в «Крокусе»: последние новости 30 марта, сколько жертв, пострадавших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 551 выросло число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», заявили в МЧС РФ. Какие еще последние новости выходили о трагедии сегодня, 30 марта?

Что сказал глава Якутии о теракте

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев во время рабочей поездки в Москву возложил цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в комплексе «Крокус Сити Холл». Он назвал произошедшее 22 марта «чистым злом» и выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

«Выражаю соболезнования родным и близким жертв этого чудовищного теракта от всего многонационального народа нашей республики. Уверен, что в сегодняшней ситуации мы все должны быть едины. Мы должны бороться с этим злом, которое не имеет ни национальности, ни имен. Это зло в чистом виде. И кто бы это ни сделал, все до самого последнего исполнителя и заказчика должны быть найдены и наказаны самым суровым образом. Мы будем едины и обязательно победим это зло», — отметил он.

Что известно о количестве погибших в «Крокусе»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вчера, 29 марта, сообщил, что в больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Число погибших в результате трагедии возросло до 144.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии», — рассказал он.

По словам Мурашко, из больниц выписали 98 пострадавших при теракте. В лечебных учреждениях остаются еще 69 человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

По данным центра медицины катастроф, большинство пострадавших получило амбулаторную медицинскую помощь, а 96 человек уже выписаны.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Что сейчас происходит у «Крокуса»

Стихийный мемориал рядом со зданием подмосковного «Крокуса» проверяли кинологи с собаками, поскольку сегодня архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) отслужит заупокойную литию на месте трагедии спустя девять дней после террористического акта.

По информации РИА Новости, также усилены меры безопасности возле мемориала.

«У мемориала, организованного на месте теракта 22 марта, установлена сцена. Со стороны МКАД проход к мемориалу перекрыт ограждениями. Тех, кто пришел возложить цветы, предварительно досматривают сотрудники полиции. Также по пути от метро „Мякинино“ к „Крокусу“ стоят металлодетекторы», — говорится в публикации агентства.

Корреспондент NEWS.ru посетил стихийный мемориал и сообщил, что люди продолжают нести цветы к «Крокусу», а одна из записок с соболезнованиями была подписана гражданами Украины.

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