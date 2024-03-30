Опубликованы кадры с мемориала жертвам теракта в «Крокусе» перед панихидой

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Спустя девять дней со дня террористического акта в «Крокус Сити Холле» люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу жертвам трагедии, передает корреспондент NEWS.ru. Одна из записок с соболезнованиями подписана гражданами Украины. Ожидается панихида и концерт-реквием в память о погибших.

По данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате террористического акта к 29 марта возросло до 382 человек. По информации МЧС, количество погибших увеличилось до 143 человек.

В Следственном комитете России уточнили, что после теракта в «Крокусе» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях. На данный момент опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших. В ведомстве отметили, что продолжает выяснять, как обвиняемые планировали теракт с помощью интернет-ресурсов. Также специалисты изучают информацию, изъятую с различных средств связи, которые использовали террористы.