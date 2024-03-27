В СК раскрыли число заявлений о без вести пропавших при терактe в «Крокусе» В СК поступило 143 заявления о без вести пропавших при терактe в «Крокусе»

В Следственный комитет России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях, сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.

В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следствие выясняет, как обвиняемые планировали теракт с помощью интернет-ресурсов. Также специалисты изучают информацию, изъятую с различных средств связи, которые использовали террористы. О ходе расследования уголовного дела было доложено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мужу экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской художнику Николаю Конашенку. Ранее мужчину задержали за скандальные комментарии в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле».