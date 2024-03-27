Валерия Доброва

Число погибших при теракте в «Крокусе» снова выросло МЧС: число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 143

27 марта 2024 в 21:06

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стихийный мемориал в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл»