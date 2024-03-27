МЧС опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Из него следует, что число жертв выросло до 143 человек. Эти данные актуальны на 20:15 мск, сообщает РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, ранее пациент находился в крайне тяжелом состоянии.
Глава Минздрава также уточнил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта остаются четыре человека. Еще 19 пациентов, включая троих детей, находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает Мурашко, 34 госпитализированных остаются в состоянии средней степени тяжести, при этом 23 пострадавших готовятся к выписке.
Согласно последней официальной информации, число пострадавших при теракте в Подмосковье достигло 360 человек. По данным центра медицины катастроф, среди раненых есть 11 детей.
Как уточнили в Следственном комитете России, после теракта в «Крокус Сити Холле» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях. На данный момент опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.