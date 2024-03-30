Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 марта, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале сегодня, 30 марта, показала кадры, как панда Катюша завтракает вместе со своей мамой Диндин. Какие последние новости известны о маленьком животном?

Что кушают панды на завтрак

Акулова опубликовала 15-секундный ролик, где панда Диндин грызет ветки бамбука, а Катюша пытается отобрать их у своей мамы и мешает ей завтракать. Большая панда демонстративно забрала свою пищу у малышки, но Катюша даже не расстроилась.

«Доброе утро! Любовь любовью, а завтрак врознь», — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Также Акулова рассказала, что Катюшу становится все сложнее и сложнее осматривать, поэтому сотрудники зоопарка каждый раз дают ей новую игрушку, потому что старые она запоминает и отказывается с ними играть.

«Девочка на шаре. Катюшу все сложнее осматривать, и, чтобы хоть как-то это сделать, приходится ей давать всегда новые игрушки, старые она запоминает», — объяснила Акулова.

Подписчики гендиректора Московского зоопарка в комментариях в Telegram-канале отметили, что маленькая панда развивается, она очень умная.

«Это интеллектуальное будущее Китая и панд. Уже взгляд не детский, а на самом деле еще не выросла кроха»;

«Это же целое дело — осмотр. Тут киперам нужна сноровка, и молодец Катюша, что не дает им расслабиться! За это мы ее все так сильно любим. Прекрасная малышка, тут больше нечего добавить»;

«Кстати, новая игрушка — это хорошо забытая старая. Нужно прятать после игры, а потом через какое-то время доставать. Со своей кошкой проверила»;

«Какая лапочка! Глаза такие озорные! И сколько уже весит наш медвежонок? Наверное, на осмотр Катюшу киперы-мужчины приносят. Ребенок растет и хорошеет», — писали подписчики Светланы Акуловой.

Как Катюша научилась ползать по решеткам вольера

Вчера, 29 марта, Акулова показала почти двухминутный ролик, как Катюша научилась подниматься по решетке вольера до самого верха и спокойно спускаться обратно вниз без каких-либо происшествий.

Маленькая панда очень быстро вскарабкалась наверх, а потом медленно и элегантно спустилась вниз и пошла заниматься своими делами.

«По запросам подписчиков. Вот видео, как Катюша спускалась», — написала Светлана Акулова.

Многие подписчики переживали за панду, но подчеркнули, что уже в таком возрасте она умеет многое делать и не боится подобных вещей.

«Браво! Технично и элегантно. Без шуток. Я с такой высоты относительно своего роста спустилась бы куда менее грациозно»;

«Не знаю, как спускаются остальные панды, но наша крошка вызывает невероятный восторг!!! Такая гордость за нее, как первые шаги и слова собственного ребенка»;

«Акробатка, ей надо дерево в вольер установить, чтобы лазить не по железным прутьям, а по веткам», — писали подписчики гендиректора зоопарка.

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