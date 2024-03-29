Что известно о новом контрнаступлении ВСУ: когда будет, какие направления

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформ» заявил, что украинская армия подготавливает резервы для проведения нового контрнаступления. Что об этом известно?

Что Сырский рассказал о ситуации на фронте и потере Авдеевки

По словам главкома ВСУ, украинская армия сталкивается со сложной ситуацией на передовой, а у России сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах.

«Ситуация на фронте действительно сложная. <...> Стоит признать, что текущая обстановка на определенных направлениях является напряженной. <...> Еще несколько дней назад преимущество противника в отношении выпущенных боеприпасов составляло соотношение около 6:1. Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области», — сказал он в интервью.

Комментируя потерю Авдеевки, Сырский признал, что ВС РФ имели существенное преимущество в живой силе и вооружении.

«Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед. Также отрицательную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу», — сообщил главком ВСУ.

Фото: МО Украины

Что известно о новом контрнаступлении ВСУ

По словам Сырского, сейчас одной из главных целей является подготовка резервов для будущего контрнаступления.

«Наша цель — не допустить утраты своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наибольшие возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — отметил он.

Главком ВСУ подчеркнул, что Украина нуждается в большом количестве средств ПВО и ракет к ним, которые предоставляют страны Запада.

«Надеемся получить от партнеров большее количество средств ПВО и, главное, ракет к ним», заявил Сырский.

Он обратил внимание, что пока ВСУ находятся в обороне, в частности укрепляют свои позиции в районе Харькова.

«На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному обустройству территорий, устанавливаем комплексную систему заграждений», — пояснил Сырский.

Главком ВСУ не стал раскрывать, куда планирует наступать украинская армия.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк в начале марта заявил о намерении Киева в этом году перейти к контрударным действиям.

«Наша задача — стабилизация линии фронта, максимально уничтожить и провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и докомлпектировании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — заявил Павлюк.

Как военкоры отреагировали на интервью Сырского

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского и Александра Сырского о ситуации на фронте кардинально расходятся.

Фото: МО Украины

«К вопросу об искренности алармистских заявлений Зеленского. Вчера все дружно расхватали на заголовки его цитаты. Положение аховое. И артиллерии нет, и людей нет, и еще одного наступления русских он не выдержит. И тут вдруг вылезает главком ВСУ: обстановка на определенных направлениях остается напряженной, но контролируемой; на некоторых участках ВСУ удалось выровнять ситуацию по артиллерии; ВСУ воюют за счет точности, а не количества оружия, максимально используя преимущество по дронам», — написал военкор.

По его словам, главная цель Зеленского — выпросить у западных стран вооружение, а Сырский «не склонен сильно драматизировать».

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание на высказывание главкома ВСУ о том, что запрос на мобилизацию дополнительных 500 тысяч человек якобы был уменьшен.

«По словам Сырского, проведенный аудит позволил „направить в боевые части тысячи военнослужащих из частей, не участвующих в боях“. Формулировка довольна размытая. Украинский главком рассчитывает, что для продолжения боевых действий людей в ВСУ будет достаточно, отмечая, что речь идет „не только о мобилизованных, но и о добровольцах“. Эти слова никак не сходятся с реальностью, учитывая, что на Украине десятки тысяч уклонистов, старающихся всеми способами избежать отправки на фронт», — считает Поддубный.

Также он подчеркнул, что слова Сырского «о добровольцах» могут означать то, что на Украину приехало неизвестное количество иностранных специалистов.

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