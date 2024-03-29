Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформ» заявил, что украинская армия подготавливает резервы для проведения нового контрнаступления. Что об этом известно?
Что Сырский рассказал о ситуации на фронте и потере Авдеевки
По словам главкома ВСУ, украинская армия сталкивается со сложной ситуацией на передовой, а у России сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах.
«Ситуация на фронте действительно сложная. <...> Стоит признать, что текущая обстановка на определенных направлениях является напряженной. <...> Еще несколько дней назад преимущество противника в отношении выпущенных боеприпасов составляло соотношение около 6:1. Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области», — сказал он в интервью.
Комментируя потерю Авдеевки, Сырский признал, что ВС РФ имели существенное преимущество в живой силе и вооружении.
«Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед. Также отрицательную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу», — сообщил главком ВСУ.
Что известно о новом контрнаступлении ВСУ
По словам Сырского, сейчас одной из главных целей является подготовка резервов для будущего контрнаступления.
«Наша цель — не допустить утраты своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наибольшие возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — отметил он.
Главком ВСУ подчеркнул, что Украина нуждается в большом количестве средств ПВО и ракет к ним, которые предоставляют страны Запада.
«Надеемся получить от партнеров большее количество средств ПВО и, главное, ракет к ним», заявил Сырский.
Он обратил внимание, что пока ВСУ находятся в обороне, в частности укрепляют свои позиции в районе Харькова.
«На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному обустройству территорий, устанавливаем комплексную систему заграждений», — пояснил Сырский.
Главком ВСУ не стал раскрывать, куда планирует наступать украинская армия.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк в начале марта заявил о намерении Киева в этом году перейти к контрударным действиям.
«Наша задача — стабилизация линии фронта, максимально уничтожить и провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и докомлпектировании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — заявил Павлюк.
Как военкоры отреагировали на интервью Сырского
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского и Александра Сырского о ситуации на фронте кардинально расходятся.
«К вопросу об искренности алармистских заявлений Зеленского. Вчера все дружно расхватали на заголовки его цитаты. Положение аховое. И артиллерии нет, и людей нет, и еще одного наступления русских он не выдержит. И тут вдруг вылезает главком ВСУ: обстановка на определенных направлениях остается напряженной, но контролируемой; на некоторых участках ВСУ удалось выровнять ситуацию по артиллерии; ВСУ воюют за счет точности, а не количества оружия, максимально используя преимущество по дронам», — написал военкор.
По его словам, главная цель Зеленского — выпросить у западных стран вооружение, а Сырский «не склонен сильно драматизировать».
Военкор Евгений Поддубный обратил внимание на высказывание главкома ВСУ о том, что запрос на мобилизацию дополнительных 500 тысяч человек якобы был уменьшен.
«По словам Сырского, проведенный аудит позволил „направить в боевые части тысячи военнослужащих из частей, не участвующих в боях“. Формулировка довольна размытая. Украинский главком рассчитывает, что для продолжения боевых действий людей в ВСУ будет достаточно, отмечая, что речь идет „не только о мобилизованных, но и о добровольцах“. Эти слова никак не сходятся с реальностью, учитывая, что на Украине десятки тысяч уклонистов, старающихся всеми способами избежать отправки на фронт», — считает Поддубный.
Также он подчеркнул, что слова Сырского «о добровольцах» могут означать то, что на Украину приехало неизвестное количество иностранных специалистов.
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